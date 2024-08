​Grèves, l’aérien contamine le routier

Tahiti le 13 août 2024. Après les transports aériens, voilà les transports en commun des îles de Tahiti et Moorea qui se voient sous la menace d’une grève qui pourrait être effective si aucun compromis n’est trouvé dimanche matin, veille de la pleine rentrée pour tous.





Les syndicats ont décidé d’étendre la pression sur le monde économique et sur le gouvernement à la veille de cette rentrée 2024-2025. Après la société Aéroport de Tahiti et les sociétés satellites qui gravitent autour, après les transports aériens, Air Tahiti Nui, Air Tahiti et Air Moana, voilà que les transporteurs routiers rentrent dans la ronde. A ce rythme, c’est la paralysie du Pays qui guette si l’aérien et le terrestre se mettent à l’arrêt, alors que se murmure que le Port autonome pourrait lui aussi être destinataire d’un préavis.





Un courrier envoyé ce mardi et dont les grandes lignes ont été publiées par TNTV revient sur un incident qui se serait déroulé en début de semaine lors duquel des salariés auraient été « séquestrés dans une salle pour les contraindre à compléter leurs heures de travail »



Le préavis de grève déposé mentionne 18 points de revendications au total avec la « mise en place d’une convention collective », la « mise en place de la grille salariale », ou encore la une « prime de fin d’année », explique nos confrères de la chaîne de la Mission.



Selon nos informations, ce mouvement de grève sera aussi étendu à l’île de Moorea.