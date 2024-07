​Grèves : Rangiroa s’organise par la mer

Rangiroa, le 23 juillet 2024 - Alors que les grèves d'ADT perturbent les vols domestiques et entraînent de nombreuses annulations de vols, en collaboration avec la commune de Rangiroa, la compagnie Air Tahiti met en place une navette maritime entre Rangiroa et Tikehau.



C’est une solution d’urgence mais elle a permis mardi à la compagnie aérienne Air Tahiti de proposer une alternative a une centaine de touristes pour poursuivre leur voyage sans encombre, malgré les perturbations du programme de vols en raison de la grève à ADT. Une navette maritime entre Rangiroa et Tikehau a été mise en place entre les deux atolls des Tuamotu. Une initiative, en partenariat avec la commune de Rangiroa, qui souligne l'engagement local afin de minimiser les désagréments causés par la grève.



“Aujourd’hui, l’initiative que nous avons mise en place sur la demande Air Tahiti est donc d’envoyer les passagers sur Tikehau. Pour la commune la navette n’autorise qu’une charge maximale de 40 passagers. Mais d’autres prestataires ont eux aussi transporté, pour faciliter le retour de nos touristes internationaux”, confie Tahuhu Maraeura; le tāvana de Rangiroa.



Commune et prestataires en collaboration



Ce mardi matin à 8 heures, quarante passagers ont pris la navette maritime communale. Cette initiative, née de la collaboration entre Air Tahiti et la commune de Rangiroa, visait à transporter les passagers vers Tikehau, où ils pouvaient ensuite prendre un vol pour Tahiti avant de poursuivre leur voyage à l’international. D'autres prestataires maritimes, comme Mihiroa Expédition, ont également participé en effectuant des rotations vers Tikehau.



Au retour de Tikehau, dans l’après-midi, plus d'une quarantaine de passagers étaient attendus. Ces derniers continueront leur séjour aux Tuamotu, grâce à cette solution de transport alternative. Avec l’espoir que le mouvement social chez ADT ait trouvé une issue avant la fin de leur voyage en Polynésie.