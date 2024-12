​Grève de la Fraap, Air Tahiti anticipe des perturbations à venir

Tahiti le 5 décembre 2024. La compagnie aérienne anticipe des probables perturbations si les négociations échouent aujourd'hui entre la Fraap et le gouvernement.





La FRAAP (Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie) a déposé un préavis de grève dans plusieurs secteurs, notamment chez les pompiers exerçant dans les aéroports gérés par la Direction de l’Aviation Civile (DAC – Polynésie française).



En cas d’échec des négociations, la grève sera effective ce vendredi 6 décembre 2024 à zéro heure. Tous les aéroports desservis par Air Tahiti sont concernés sauf Tahiti, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa gérés par ADT (Aéroport de Tahiti) ainsi que Rarotonga (îles Cook) et Nukutepipi (aérodrome privé).



Si la grève est effective, de fortes perturbations du programme des vols sont à prévoir sur l’ensemble des destinations Air Tahiti. Les vols entre Tahiti et Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Rarotonga ou encore Nukutepipi, seront assurés mais des modifications horaires sont à prévoir.



Pour les passagers qui souhaitent d’ores et déjà changer leur voyage : des conditions particulières vous seront proposées en cas de modifications. Pas de frais de modifications ; par contre un réalignement tarifaire s’applique si le nouveau billet est d’un montant différent du billet initial ; un avoir sans frais vous sera proposé si vous souhaitez décaler votre vol).