​Grève dans la fonction publique, la liste des établissements scolaires fermés

Tahiti le 4 décembre 2024. De nombreuses communes ont communiqué la liste des établissements scolaires fermés à l'occasion de la journée de grève, ce jeudi, dans la fonction publique d'Etat. De très nombreuses écoles maternelles et primaires seront fermées. Dans les collèges et lycées, les fermetures ou suppressions de cours se feront au cas par cas.



En raison de l’appel à la grève lancé par l’organisme syndicale UNSA Fonction Publique pour le jeudi 5 décembre 2024, un nombre important de personnel enseignant sera absent et il ne sera pas possible d’accueillir les élèves dans les conditions normales de sécurité dans de nombreux établissements. Par conséquent, nombreuses sont les communes qui préfèrent anticiper le mouvement social en fermant les écoles publiques du premier degré. Concernant les collèges et lycées, ce sera au cas par cas en fonction des présences et des absences des enseignants et des personnels d’éducation.



La liste, non exhaustive, des fermetures ce jeudi :



Papeete : Ecoles maternelles Ui Tama, Tama Nui, Heitama/Raitama, les groupes scolaires Hitivainui/Vaitama et Mamao/Tamatini, et les écoles élémentaires Taimoana, Pina’i, Paofai et To’ata.

Arue : Toutes les écoles communales élémentaires et primaires.

Faa’a : CJA, Farahei nui cycle 1, 2 & 3, Pamatai, Piafau, Teroma maternelle & élémentaire, Vaiaha, Heiri, Ruatama, Verotia.

Punaauia : Maehaa Nui, Maehaa Rua, Manotahi, Punavai Plaine, CJA de Outumaoro, Uriri nui.

Moorea : Ecole primaire de Afareaitu, école primaire de Teavaro, école primaire de Paopao, école élémentaire de Paopao, école primaire de Maatea, école primaire de Haapiti.

Hitia’a o te ra : Toutes les écoles de la commune.

Pirae : Ecole primaire de Taaone, Ecole maternelle de Tuterai Tane, Ecole élémentaire de Tuterai Tane, Ecole primaire Val Fautaua.

Teva i Uta : École de Mairipehe, École de Nuutafaratea, École Matairea élémentaire, École Matairea maternelle. Le CJA n'accueillera pas les élèves mais, le personnel éducatif sera présent.

Bora Bora : L’école maternelle Namaha 1, l’école élémentaire Namaha 2, l’école élémentaire Namaha 3, l’école primaire Temarutuitui de Faanui.

Huahine : Toutes les écoles primaires et élémentaires (CJA inclus).

Uturoa : École maternelle & élémentaire de Vaitahe, école maternelle de Tahina, école maternelle & élémentaire de Apooiti.

Taputapuatea : École Maternelle de Faaroa, école primaire de Puohine, école primaire de Opoa, école primaire de Avera.