​Grève ADT : Les vols reprennent, mais avec “du personnel non formé” dénoncent les syndicats

Tahiti le 24 juillet 2024 – Le secrétaire général adjoint de la CSIP estime que la reprise des vols vers les Raromatai et Rangiroa ce mercredi est “un risque que prend la direction” de la société Aéroport de Tahiti (ADT), alors qu’aucune réquisition n’est pour l’instant ordonnée par le haut-commissariat. Selon le syndicaliste certains pompiers sont “en période de formation et ne sont pas encore agréés”.



Air Moana et Air Tahiti ont repris leur trafic aérien, ce mercredi, en partance et à destination de Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa. Des vols qui n’avaient pu être opérés lundi et mardi en l’absence de pompiers d’aérodrome sur place pour assurer la sécurité des opérations d’atterrissage et de décollage.



Interrogé, le secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, dénonce mercredi matin une direction d’ADT qui “a pris du personnel non formé” assurer la sécurité du vols Air Moana et Air Tahiti. Selon le syndicaliste, ces hommes du feu viendraient de la plate-forme aéroportuaire de Faa’a : “Ils prennent un risque énorme en utilisant ces moyens-là”, estime le syndicaliste. Car, même si certains pompiers dépêchés en urgence sont “chevronnés, il y en a qui sont en période de formation et qui ne sont pas encore agréés. C’est un risque que prend la direction”.



Mais Cyril Le Gayic précise tout de même que ces pompiers devront tenir le coup car ils “ne pourront pas couvrir à deux toute la journée l’atterrissage à Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa”. Là également le syndicaliste pointe du doit “les risques” encourus “pour faire décoller et atterrir” les avions dans ces îles.



Le syndicaliste en appelle à ce titre à la responsabilité du service de l’aviation civile qui accorde les agréments pour les vols. Pour lui, cette administration a le devoir de vérifier “qui sont les personnes qu’on utilise au niveau 2 ? Ont-elles suivi des formations jusqu’à obtenir l’agrément pour être pompier Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) ?”. Encore une fois, pour le leader syndical, “ils prennent leurs responsabilités”.



Mais pour lui, la reprise de ces vols ne change en rien sur l’issue des négociations qui doivent reprendre dans l’après-midi de mercredi, ni sur celle de la grève débutée lundi.



>> Lire aussi : Reprise des vols en direction des Raromata'i et de Rangiroa Air Moana et Air Tahiti ont repris leur trafic aérien, ce mercredi, en partance et à destination de Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa. Des vols qui n’avaient pu être opérés lundi et mardi en l’absence de pompiers d’aérodrome sur place pour assurer la sécurité des opérations d’atterrissage et de décollage.Interrogé, le secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, dénonce mercredi matin une direction d’ADT qui “a pris du personnel non formé” assurer la sécurité du vols Air Moana et Air Tahiti. Selon le syndicaliste, ces hommes du feu viendraient de la plate-forme aéroportuaire de Faa’a : “Ils prennent un risque énorme en utilisant ces moyens-là”, estime le syndicaliste. Car, même si certains pompiers dépêchés en urgence sont “chevronnés, il y en a qui sont en période de formation et qui ne sont pas encore agréés. C’est un risque que prend la direction”.Mais Cyril Le Gayic précise tout de même que ces pompiers devront tenir le coup car ils “ne pourront pas couvrir à deux toute la journée l’atterrissage à Raiatea, Bora-Bora et Rangiroa”. Là également le syndicaliste pointe du doit “les risques” encourus “pour faire décoller et atterrir” les avions dans ces îles.Le syndicaliste en appelle à ce titre à la responsabilité du service de l’aviation civile qui accorde les agréments pour les vols. Pour lui, cette administration a le devoir de vérifier “qui sont les personnes qu’on utilise au niveau 2 ? Ont-elles suivi des formations jusqu’à obtenir l’agrément pour être pompier Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) ?”. Encore une fois, pour le leader syndical, “ils prennent leurs responsabilités”.Mais pour lui, la reprise de ces vols ne change en rien sur l’issue des négociations qui doivent reprendre dans l’après-midi de mercredi, ni sur celle de la grève débutée lundi.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 24 Juillet 2024 à 10:50 | Lu 386 fois