​Grande collecte sur le nucléaire

Tahiti, le 29 août 2023 - Une collecte de documents sur le nucléaire est organisée au fenua pour alimenter le futur centre de mémoire.





La Délégation polynésienne de suivi des conséquences des essais nucléaires (DSCEN) a lancé ce mardi 29 août sa grande collecte de documents sur le fait nucléaire. Il s’agit pour l'organisme d’enrichir la bibliothèque numérique “'Ātōmī” vouée à mettre à disposition en libre accès et à tout public la documentation liée au fait nucléaire. Son ouverture est prévue en 2024, précise la DSCEN sur les réseaux sociaux.



Cette grande collecte en appelle à tous ceux qui posséderaient des documents en lien avec les essais nucléaires. Ces documents peuvent être divers comme des photos, des cartes postales, des vidéos ou encore des carnets personnels.



Cette collecte servira à enrichir les archives de la DSCEN de documents privés, inconnus et originaux. La DSCEN est intéressée par tous les documents concernant l'installation du Centre d'expérimentation nucléaire et aux essais nucléaires en Polynésie française. Des documents concernant Moruroa, Fangataufa, et la transformation des infrastructures en Polynésie sont espérés.



La DSCEN s'engage à prendre le plus grand soin des documents qui lui seront remis évidemment. Ces derniers seront soit prêtés, et donc scannés par la Délégation, soit donnés par les intéressés.



Les documents ainsi récoltés seront intégrés à la bibliothèque numérique 'Ātōmī

ou seront intégrés à la bibliothèque DSCEN en attendant l'ouverture du centre de mémoire Pu Mahara.