​Fritch retoque Brotherson sur la solidarité

Tahiti le 19 décembre 2024 - L’ancien président du Pays apporte ses précisions sur l’élan de solidarité de la Polynésie française envers le Vanuatu en 2015.





Mercredi soir, au micro de Polynésie La 1ère, le président Brotherson a été interrogé sur les gestes de solidarité que fera la Polynésie française au Vanuatu suite au tremblement de terre qu’il vient de subir, mais aussi à Mayotte après le passage de cyclone Chido. L’après-midi même, 5 millions de francs pour le Vanuatu et 3 millions pour Mayotte avaient été discutés en conseil des ministres. Des montants qui pourraient être revus à l’occasion d’un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi.



Au micro de nos confrères, le président revenait sur le soutien qu’avait apporté la Polynésie française au Vanuatu en 2015 après le passage du cyclone Pam et parlait du désastre de l’opération. “À l’époque, des conteneurs avaient été envoyés. Finalement, sur place, le contenu de ces conteneurs ne correspondait pas aux besoins, donc il a pourri sur place et n’a pas été distribué”, a-t-il assuré.



En effet, un an après le passage du cyclone, le journal Vanuatu Daily Post révélait qu’une partie des dons alimentaires n’avait jamais été utilisée et s’était retrouvée à la décharge. Les cartons de boîtes de conserve, pâtes et farine étaient restés stockés pendant un an dans le camp de la force mobile du Vanuatu. Rien n’indiquait alors que les denrées envoyées du Fenua faisaient partie de ces lots périmés.



Une affirmation qui a fait bondir l’ancien président du Pays, Édouard Fritch, qui avait piloté l’opération à l’époque. “La demande expresse des autorités du Vanuatu (…) était de récolter des dons alimentaires, eau potable, bâches et des vêtements pour la population vanuataise qui avait pratiquement tout perdu”, rappelle l’ancien président. “Nous avions monté une campagne de récolte de dons. Nous avions donc ciblé des produits d'urgence et particulièrement une forte demande en bâche car beaucoup de familles avaient perdu leur toiture et avaient besoin de se mettre à l'abri du soleil et de la pluie.”



Rappelant que plusieurs conteneurs avaient été remplis par les dons des Polynésiens, des associations et des communes, Édouard Fritch a alors rappelé que c’est via le Pacific Trader, et non le Tahiti Nui I, que tout a été acheminé et que tout avait été bien reçu. En témoignaient ce jeudi les photos rediffusées par le Tapura sur les réseaux sociaux.



En 2015, sept agents d’EDT et des pompiers de la sécurité civile avaient aussi été dépêchés sur place pour apporter leur aide.