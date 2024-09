​Francofolies Tahiti : tout sur les artistes

Tahiti, le 12 septembre 2024 - Le 21 septembre prochain, les jardins de la mairie de Pirae vont accueillir une pléiade d’artistes de renom pour la première édition des Francofolies à Tahiti.



Le samedi 21 septembre prochain, la mairie de Pirae va vibrer aux sons des artistes des Francofolies Tahiti : Skip the Use, Raphaël, Pep’s, Sissa-sué Okota ’ i, Kailoa et Jason Mist seront tous présents pour faire bouger le Fenua.



Pour l’occasion, L.A. Production Tahiti, organisateur de l’événement, a vu les choses en grand avec de nombreux services à la clef pour simplifier la vie du public, comme la mise en place de navettes pour faciliter le stationnement aux abords de la mairie, et même une garderie afin que les parents puissent venir profiter de la musique et laisser leurs enfants entre de bonnes mains. Un village sera aussi mis autour de l’enceinte avec des enseignes. Aujourd’hui, faisons un tour d’horizon des groupes qui seront présents.

Raphaël



Raphaël Haroche, connu sous le nom d'artiste de Raphael, est un auteur-compositeur-interprète français, né le 7 novembre 1975 à Paris. Il est également écrivain, couronné par le Prix Goncourt de la nouvelle en 2017.



À 24 ans, Raphaël, qui abandonne son patronyme à la manière de Christophe ou Barbara, signe son premier album chez EMI avec comme manager Caroline Manset, fille de Gérard Manset. Avec pour titre “Hôtel de l'univers”, l'album rend implicitement hommage à Arthur Rimbaud (qui séjourna à Aden dans un hôtel portant ce nom). Il obtient un succès d'estime, avec 65 000 exemplaires vendus. Il fait les premières parties de Frank Black, de Vanessa Paradis en 2001 et de David Bowie en 2002 à l'Olympia.



Le grand public a réellement découvert Raphael en 2003, lors de son duo avec Jean-Louis Aubert sur la chanson “Sur la route”, extraite de son deuxième album, “La Réalité”, disque d'or. Mais Raphaël connaît vraiment la consécration avec son troisième album “Caravane”, disque de diamant avec 1,8 million d'exemplaires vendus, qui lui vaut trois victoires de la musique en mars 2006 : meilleur artiste masculin, meilleur album, et meilleure chanson pour “Caravane”. Cette même année, il est également lauréat du NRJ Music Award de l'artiste masculin francophone de l'année, et du Prix Raoul-Breton, délivré par la Sacem.



Le 17 mars 2008, paraît son quatrième album, “Je sais que la Terre est plate”. Enregistré en septembre 2007 et réalisé par Tony Visconti, Renaud Letang et Raphael lui-même, l'album s'écoule à 300 000 exemplaires et est certifié disque de platine. Il comporte notamment “Le vent de l'hiver” et un duo avec le chanteur jamaïcain Frederick Toots Hibbert, “Adieu Haïti”.



Le 27 septembre 2010 sort son cinquième album, “Pacific 231”, avec comme premiers extraits “Terminal 2B” et “Bar de l'hôtel”. Très apprécié par la critique, jugé par beaucoup comme son meilleur album et par certains comme le meilleur album de la rentrée, l'album s'écoule à 100 000 copies.



Puis viennent “Super-Welter” (2012), “Somnambules” (2015), “Anticyclone” (2017) et “Haute-Fidélité” sorti en 2020.

Raphael sera en Polynésie pour présenter son nouvel album, “Une autre vie” paru il y a quelques mois.

Skip The Use



De Lille dans le Nord, à notre île du sud, Skipe The Use promet de conclure la soirée en beauté. Avec son rock engagé et énergique, Skip The Use est une tête d’affiche qui ne laissera pas Pirae de marbre, ce 21 septembre.



Habitués de la scène, les cinq musiciens qui ont déjà joué en première partie de groupes culte comme Trust ou de Rage Against The Machine, vont immanquablement clore la soirée en beauté.



Nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie “Groupe ou artiste révélation scène de l'année” en 2009, c’est cette même année que sort un de leurs titres phares, “Ghost”, qui le propulsera sur les scènes du monde entier.



En 2013, Skip The Use remporte le prix du meilleur album rock aux Victoires de la musique. En 2016, le groupe est choisi pour interpréter le titre “I Was Made For Lovin' You” (My team), reprise du titre de Kiss, utilisé comme chant des supporters pour l'Euro 2016 qui se déroulera en France.



En dépit des choix des uns et des autres qui mettent le groupe sur pause quelques années, Skip The Use est de retour en 2019 avec des sons encore plus rock, et une production des titres améliorée, notamment par l’expérience acquise du chanteur, Mat Bastard, lors de ses années passées aux États-Unis aux côté des musiciens de groupe légendaire Nine Inch Nails. Une référence pour tous les amateurs de Métal.



Skip The Use, effectue son grand retour après 2 ans d'absence avec un nouvel album et une nouvelle tournée “Human Disorder”. L'album, intense, paradoxal, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime une traversée des ténèbres pour accéder à la lumière, celle qui fait de nous des Hommes. “Human Disorder”, disponible depuis le 25 mars nous montre encore une fois toute l’efficacité et la puissance de Skip The Use, un groupe taillé pour la scène, leur terrain de prédilection.



En espérant que Skip The Use conclue son set par “Bastard Song”, retrouvez tous les artistes des Francofolies Tahiti le 21 septembre prochain à la mairie de Pirae.

Sissa-sué O’kota’I



Autre étoile montante de la musique polynésienne, océanienne même, le groupe Sissa-sue O’kota’I a été formé il y a quelques années sous la bannière de l’éclectisme et du partage.



Composé de 12 membres, ce groupe qui tente de faire le lien entre toutes les sonorités du Pacifique, s’inscrit autant dans la chanson en tahitien qu’en paumotu ou encore en tua pae. Ensemble, ils composent et représentent la diversité musicale et culturelle de la Polynésie pour mieux accrocher le public lors de ses concerts.



Le groupe Sissa-sue O’kota’I a été créé par Jeff Tanerii et Steve Angia. Steve Angia est originaire de l’île de Rapa Iti. Il est renommé pour être un compositeur et auteur de talent. Le groupe a remporté un Tiare Music Award en 2022.

Jason Mist



Phénomène musical venu tout droit de la Nouvelle-Calédonie, Jason Mist commence à se faire un nom à l’international. La guitare sur le genou façon Ben Harper, Jason Mist est originaire de Nouvelle-Calédonie. Auteur compositeur interprète, c’est un artiste complet qui explose son public avec sa guitare slide et son bottleneck.



Âgé d’à peine 26 ans, il a déjà tapé dans l’oreille de nombreuses radios en France qui n’hésitent pas à diffuser ses titres. “Ses expériences en Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique qui est à son image : les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre”, écrivait encore récemment France Inter à son sujet.



Jason Mist n’en sera pas à sa première apparition aux Francofolies puisqu’il s’est produit cette année à La Rochelle devant plusieurs centaines de personnes.



De ses accords folk et blues, il fait ressortir toute l’âme de ses voyages, de ses rencontres. Un artiste à connaître, à inscrire dans ses playlists et à voir en live, bien entendu.

Pep’s



Avec un nom de scène comme le leur, on se doute que le public ne va pas s’endormir comme lors d’un concert de Spain.



Pep’s n’est pas un groupe de jeunes premiers dans l’univers de la musique. Leur musique qui tire des influences de la soul, de la pop, du reggae, du folk, ou encore du funk conduira le spectateur dans la danse.



Depuis 20 ans à écumer toutes les scènes de France, Pep’s a enchaîné les titres et les albums. C’est avec le titre “Liberta” que le groupe crève l’antenne et s’impose dans tous les autoradios de France et de Navarre. Leur balade et leurs autres titres les conduisent directement à être nommés aux victoires de la musique 2009 dans la catégorie “Artiste révélation du public”.



Cette année-là, le single “Liberta”, signé en distribution chez AZ/Universal, se classe nº 1 du Top singles des meilleures ventes officielles de disques en France, durant deux semaines. Résultat des courses : Pep's a reçu un disque de platine pour “Utopies dans le Décor” récompensant 150 000 albums vendus.



Les succès se sont alors enchaînés. Un nouvel album, “Équilibre sauvage” avec les singles “Ma Gueule” et “En solo”, plusieurs années de tournée et un troisième album enfin : “Paris-Dakhla”.

Kailoa



Tête d’affiche du dernier Pacific Reggae Fest, Kailoa s’est installé rapidement comme une référence musicale en Polynésie française. Leur première apparition date de fin 2022. Depuis, c’est l’ascension. Kailoa a déjà sorti de nombreux morceaux à succès comme “Girl” ou encore “Donne-moi le temps” qu’il présente à son public. Cinq clips sont déjà sortis



Adeptes d’un “reggae moderne qui sonne un peu plus tropical que le reggae roots”, tel que le décrit le batteur, Mitiana Jourdain, le son de Kailoa parle d’amour, de transmission et du besoin de s’exprimer que ressent la jeunesse de Polynésie. Kailoa s’inspire notamment du groupe américain Stick Figure, venu en concert à Tahiti en 2016.



Kailoa s’est même payé le luxe récemment d’ouvrir la soirée du relais de la flamme olympique à Papeete avant que Pepena ne joue pendant l’allumage du chaudron par Michel Bourez.

