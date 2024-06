​Farid Chamekh, la transmission, l’éducation et le rire

Tahiti, le 11 juin 2024 - Ces jeudi 13 à Moorea, et vendredi 14 et samedi 15 juin à Papeete, la société de production Drôle de Zèbre et la brasserie Hoa présentent la deuxième soirée du Hoa Comedy Club avec Farid Chamekh.



C’est la gestuelle la plus connue du stand-up français. C’est en 2014 que Farid Chamekh intègre la troupe du Jamel Comedy Club, repéré notamment grâce à ses pas de danse et ses mimiques, tout ça jusqu’à faire la première partie de Jamel Debbouze et le Marrakech du rire en 2018.



Il essaie à son humble échelle de changer les mentalités grâce à sa vision du monde, de l’actualité et de la politique.



Farid Chamekh a débuté par la danse et la capoeira. Formé à l’École supérieure d’art dramatique de Saint-Étienne, il apprend les bases du jeu scénique. Plus tard, il fait le Laboratoire de l’acteur à Paris. “Mon truc, c’est d’amuser sur scène”, explique Farid Chamekh, qui a débuté sa carrière par le théâtre. “J’ai joué Couscous aux lardons pendant trois ans et demi. Avant, j’avais joué Les Bonnes de Jean Genet.”



C’est en 2016 qu’il rencontre Jamel Debbouze. “Je le rencontre via le Jamel Comedy Club. Il passe avec Léon, son fils, et me dit : ‘Tu fais rire mon fils, ce n’est pas donné à tout le monde. Tu as une patate ! Tu sors du lot. Je reprends un spectacle, est ce que tu veux faire la première partie ?’”, raconte-t-il.



“Au départ, il s’agissait du rodage”, savoure Farid Chamekh. Il enchaînera deux ans de tournée dont 44 Zénith.



“On ne peut pas mentir au public”



Dans son spectacle, Farid Chamekh parle de lui. “On ne peut pas mentir au public. Quand on raconte des choses qui ne sont pas nous, le public le ressent. Aujourd’hui, je suis papa et j’ai des problématiques de papa. Ça a bousculé plein de choses. Et ça, je le raconte. Je me suis confronté aux méthodes d’éducation. Je me suis retrouvé à la place de mon papa en quelque sorte. Et lui me disait des choses qui, aujourd’hui, ont un sens. À l’époque, on ne le savait pas. C’est un spectacle sur la transmission, sur l’éducation.”



C'est l'histoire d'un mec qui n'était pas destiné à faire ce qu'il fait aujourd'hui et qui ne se trouve jamais au bon endroit... C'est peut-être parce qu'il est originaire d'une province qu'on ne trouve même pas sur la carte météo... ? De sa campagne natale, il n'aurait jamais dû se retrouver à Sao Paulo pour apprendre la capoeira ni obtenir un poste dans la fonction publique et encore moins jouer des sketchs dans un hôpital psychiatrique.... Alors quand Jamel Debbouze le sollicite pour la première partie de sa tournée et qu'il se retrouve devant François Hollande, Jean-Paul Belmondo ou Monica Bellucci, il regarde son parcours avec un certain étonnement... À l'approche de la quarantaine, il est peut-être temps d'essayer d'exploiter ses névroses et de mettre en avant son regard aiguisé sur la société et ses failles.



Farid Chamekh sera sur scène ce jeudi, à 17 h 30, au Cook’s Bay Hôtel de Moorea, et vendredi et samedi, à 19 h 30, à la brasserie Hoa à Papeete.

Pratique

• Jeudi 13 juin, à 17 h 30, au Cook’s Bay Hôtel de Moorea

Tarif : 3 000 francs. Billets en vente uniquement à la réception de l'hôtel.

Cocktails et tapas disponibles sur place.

Plus d'infos au 40 55 22 00.

• Vendredi 14 et samedi 15 juin, à 19 h 30, à la brasserie Hoa à Papeete

Places assises numérotées. Tarif unique : 5 000 francs.

Vous pouvez aussi assister au show depuis la mezzanine de la brasserie Hoa – environnement privilégié. Seulement 30 places disponibles. Tarif unique : 6 000 francs.

Boissons et restauration sur place.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 11 Juin 2024 à 19:16 | Lu 158 fois