​Fa'afaite, l'héritage en partage

Enoha Faufau, 26 ans, travaillait en mécanique de marine de plaisance avant d’intégrer la formation en CAE à Avera. Il a eu la chance de participer à la traversée et avoue avoir été un peu stressé. Mais finalement, “c’était une belle expérience de pouvoir naviguer comme aux temps anciens. Plus on s’éloignait de l’île, plus c’était comme si j’avais déjà navigué”.

L’intégration avec l’équipage s’est très bien passée, et il a pu partager ses connaissances en construction de pirogue. Du traçage des plans à la récolte du bois en montagne, puis la découpe en planches et l’assemblage, il a pu détailler l’ensemble du processus qui dure un an si aucun retard ne survient. Enfin, il raconte qu’il a été très touché et ému lors de l’arrivée à Raiatea, puisqu’un comité d’accueil les attendait.



La capitaine India confirme que les deux jeunes en CAE ont pu facilement s’acclimater et partager avec l’équipage, chose qui aurait été plus compliquée avec des conditions météorologiques fortes. Elle a particulièrement apprécié leur curiosité et espère leur avoir fait vivre une belle expérience, car leur objectif est de transmettre aux nouvelles générations l’héritage et les connaissances acquises de la navigation d’antan.

Pour rappel, l’association Fa’afaite s’était rendue en 2019 en Nouvelle-Zélande à l’occasion du Tuia 250, organisé par le gouvernement néo-zélandais pour commémorer des 250 ans de l’arrivée du navigateur James Cook à bord du Endeavour. Or sur ce bateau se trouvait aussi Tupaia, originaire de Raiatea. C’est pourquoi ils ont décidé de venir à Raiatea “pour rendre à la population les connaissances que nous avons eues lors de cette expérience très riche culturellement”. Le rendez-vous est donné pour septembre prochain, puisque c’est à cette date que les jeunes en CAE doivent mettre à l’eau la pirogue qu’ils auront construite.