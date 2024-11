​Exercices conjoints des FAPF avec la marine et les garde-côtes philippins

Tahiti le 13 novembre 2024. Le 21 et 27 octobre, la frégate de surveillance Prairial a conduit une série de manœuvres avec la marine et les garde-côtes philippins.



Un premier exercice d’évolution tactique a d’abord été conduit avec le PS Apolinario Mabini, suivi d’une patrouille conjointe. A quai, les équipages français et philippins ont partagé leur savoir-faire sur les méthodes de lutte contre les sinistres ou le secourisme de combat.



À l’appareillage, l’hélicoptère Dauphin embarqué à bord du Prairial, a réalisé une séquence de treuillage ainsi que des appontages sur un patrouilleur des garde-côtes philippins.



Ces exercices ont permis aussi bien à l’unité qu’au détachement embarqué de s’exercer à des missions variées, renforçant la coopération entre les deux marines dans une région où le risque de catastrophe naturelle reste élevé.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 13 Novembre 2024 à 11:59 | Lu 230 fois