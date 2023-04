​En exercice, la FEPSM tombe sur un va'a en difficulté

Tahiti, le 11 avril 2023 – Les bénévoles de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer organisaient leur exercice habituel lorsqu'ils sont tombés samedi matin sur un va'a et six rameurs en difficultés.



Coup de chance pour six rameurs ce week-end. C'est au cours de leur entrainement matinal, samedi, à bord de leur vedette de sauvetage "Ravaru" que les bénévoles de la Fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) sont tombés presque par hasard sur une pirogue en réelle difficulté avec six rameurs à proximité. Le contact avec le centre de secours du JRCC Papeete a été établi rapidement et la vedette Ravaru a récupéré deux des six personnes dans les passes de Taapuna pour les déposer à terre. La vedette est ensuite repartie sur les lieux pour mettre à l’eau deux plongeurs et assister quatre autres personnes pour la remise à flot du va'a et son remorquage. Quelques minutes plus tard, le convoi est arrivé sain et sauf à terre. Tous les occupants de la pirogue présentaient des blessures superficielles mais qui ne nécessitaient pas de prise en charge médicalisée.