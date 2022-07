​Emilia Havez, nouvelle directrice de cabinet du haut-commissaire

Tahiti, le 19 juillet 2022 – Emilia Havez a été nommée directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française par un arrêté du 13 juillet dernier. Elle remplace Cédric Bouet à ce poste, à quelques jours du départ du haut-commissaire Dominique Sorain.



Alors que le haut-commissaire, Dominique Sorain, quittera ses fonctions le 27 juillet prochain, une partie de son équipe est également renouvelée. Emilia Havez succède ainsi à Cédric Bouet au poste de directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La haute-fonctionnaire a rencontré lundi le président du Pays, Édouard Fritch, pour une prise de contact protocolaire, indique la présidence dans un communiqué.



Emilia Havez a un parcours atypique principalement tourné vers le sanitaire, qui tranche avec le traditionnel cursus de la haute administration. Titulaire d’un diplôme de l’Ecole nationale des hautes études en santé publique, d’un diplôme de l’école nationale de la santé publique, mais aussi d’un cycle gestion de crise de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et d’une maitrise d’histoire moderne, elle a notamment été de 2005 à 2015, tour à tour, inspectrice de l'action sanitaire et sociale à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Yonne puis à l'Agence régionale de santé de Bourgogne, puis directrice adjointe de la veille et sécurité sanitaire de l’ARS Océan indien, et directrice adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale à la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte. De 2018 à ce jour elle a occupé successivement les fonctions de sous-préfète de Bar-sur-Aube en métropole, puis de sous-préfète chargée de la politique de la ville et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines. Depuis novembre 2020 et jusqu’au 14 juillet dernier, elle était la directrice de cabinet du préfet de la Vienne.