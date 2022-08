​EDT lance les essais de sa batterie géante

Tahiti, le 26 août 2022 – Au terme d'un an de chantier, EDT va lancer les essais de mise en service de sa batterie géante Putu Uira à la Punaruu. Des tests qui pourraient "présenter des risques pour la continuité de service", prévient le producteur d'électricité.



EDT a annoncé vendredi qu’à l’issue d’une année de chantier, les essais de mise en service de la batterie géante Putu Uira installée à la Punaruu allaient démarrer ce lundi 29 août pour une durée d’un mois. "Générateur virtuel" qui doit à terme remplacer un groupe électrogène de la centrale de la Punaruu, pour assurer une réserve tournante d'énergie, Putu Uira permet notamment de favoriser les énergies renouvelables parmi lesquelles l'hydroélectricité et le photovoltaïque. Comment ? En fournissant 15 MW de réserve tournante pendant 20 minutes pour s'éviter l'allumage très coûteux d'un groupe électrogène en cas, par exemple, de perturbation ponctuelle sur l'alimentation solaire ou hydroélectrique.



EDT indique que de nombreux et complexes essais doivent maintenant permettre d'ajuster certains paramètres avant la mise en service définitive de l'ouvrage. "Certains de ces essais peuvent présenter des risques pour la continuité de service malgré les nombreuses précautions prises en amont par les équipes de EDT", prévient néanmoins de producteur d'électricité, qui annonce que les essais les plus complexes seront réalisés de nuit "dans le but de minimiser l’impact potentiel des délestages de clientèle en cas d’échec". Traduction, des coupures ponctuelles de courant seront possibles, mais la nuit.