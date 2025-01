​Dynamiser l’audiovisuel

Tahiti le 15 janvier 2025. La Polynésie française, de par sa culture, son environnement, son climat, sa sécurité et ses paysages atypiques, attire tous les ans de nombreux touristes du monde entier et peut susciter l’intérêt des investisseurs du monde entier, notamment dans le secteur de l’audiovisuel.





L’audiovisuel (cinéma, télévision, contenus en ligne, etc.) est un secteur d’activité économique en constante expansion, à la recherche perpétuelle de nouveaux décors. Les films ou séries télévisées peuvent avoir un large auditoire à l’international et certaines productions représentent des budgets conséquents. Elles génèrent des retombées économiques importantes en termes d’emploi, d’achats de biens, de locations, d’hébergement, et de prestations de services mais aussi, de par leur large diffusion, elles peuvent susciter par les images diffusées, l’intérêt des investisseurs et des touristes.



Indépendamment des aides sur le territoire de la France hexagonale, d’autres collectivités ultramarines françaises (mais aussi d’autres territoires dans le Pacifique) ont su mettre en place un système fiscal attractif afin de bénéficier de cette manne économique, considéré comme secteur économique à fort potentiel (financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et la réduction d’impôt ou déduction du résultat imposable).



En Polynésie française et en dépit de ses atouts naturels, le fenua peine à se développer en tant que destination de tournage international, notamment en raison des surcoûts engendrés par l’éloignement et l’absence d’aides publiques adaptées. Sans mesures incitatives, les sociétés de productions préfèrent souvent recréer des décors similaires ou choisir des destinations plus proches, moins chères ou bénéficiant d’un soutien financier plus attractif. Ainsi, afin de s’affirmer comme une destination de tournage et de développer sur son territoire ce secteur à haute valeur ajoutée, la Polynésie française doit faire en sorte d’attirer de grosses productions.



Il est ainsi proposé, d’une part, la création d’un régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations concourant à la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques en Polynésie française et d’autre part, la création d’une subvention spécifique allouée sur justification des dépenses réalisées à ce titre. Le bénéfice de ces avantages serait subordonnée à l’obtention préalable d‘un agrément du gouvernement.



Le Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française a été saisi de ce projet de loi du pays qu’il considère constituer une avancée sur le plan financier, afin que le fenua devienne une destination « cinéma ». Il a ainsi émis un avis favorable le 27 novembre 2024.



En adoptant ces mesures, la Polynésie française entend se positionner comme une destination de tournage de premier plan, contribuant ainsi à la diversification de son économie et à la promotion de ses paysages et de sa culture à l’échelle internationale.