​Disparition de l’écrivaine Paule Laudon

Tahiti le 12 août 2024. Paule Laudon, auteure de la biographie sur Robert Wan, « Robert Wan, la route de la perle » est décédée de manière accidentelle lors d’une randonnée à Chamonix.





Paule Laudon, serait, selon un ami « décédée accidentellement » à Chamonix le 7 août dernier au cours d'une randonnée solitaire. « Elle est sans doute tombée, déséquilibrée par des racines ou des pierres. Ses amis, des gendarmes, des pompiers, des policiers se sont mobilisés à sa recherche. Son corps sans vie a été retrouvé au cours de la nuit dans un ravin », écrivait-il hier sur les réseaux sociaux.



Paule Laudon vivait à Tahiti depuis 1966. Experte des périodes polynésiennes de Gauguin et de Matisse, elle a publié une douzaine de livres depuis son premier succès d'édition sur les randonnées en montagnes tahitiennes et leur histoire.



Paule Laudon était aussi "docteur en chimie, œnologue, montagnarde", comme le décrivait la maison d’édition Au Vent des îles.



Elle a aussi publié : "Matisse, le voyage en Polynésie", "Tahiti-Gauguin, Mythe et vérités" et a signé aux Editions Au Vent des Iles à Tahiti, le livre "C'était hier autour de l'Hôtel Tahiti" et la biographie de Robert Wan "La route de la Perle".