​Deuxième édition du Gener'Action Fa'a'ati

Tahiti, le 11 septembre 2024 - Après une première édition réussie, Gener'Action Fa'a'ati est de retour pour une nouvelle édition, cette fois en s'adressant à 35 jeunes issus des quartiers dits prioritaires de Vaininiore et Vaitavatava, le 18 septembre prochain.





Lors de la première édition du Gener'Action Fa'a'ati, plus de la moitié des jeunes ont trouvé un emploi, intégré une formation, lancé un projet entrepreneurial ou repris leurs études. Forte de cette réussite, la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) souhaite offrir aux 35 participants de cette année, issus des quartiers dits prioritaires de Vaininiore et Vaitavatava, une expérience enrichissante qui combine découverte de leur île et opportunités professionnelles, tout en renforçant leur confiance en eux et leur réseau.





Pour cette deuxième édition, Gener'Action Fa'a'ati continue de viser des objectifs ambitieux, adaptés aux besoins spécifiques des jeunes de Vaininiore et Vaitavatava. Les buts recherchés sont de permettre aux jeunes de sortir de leur environnement quotidien pour découvrir certains sites culturels de leur île, favorisant ainsi leur épanouissement personnel, de faciliter l'accès à des opportunités concrètes en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'entrepreneuriat grâce à des rencontres avec des professionnels et des mentors et d’encourager les jeunes à croire en leurs capacités par le biais de nouvelles expériences et de discussions inspirantes.





Cette nouvelle édition proposera un parcours autour de l'île de Tahiti, conçu pour offrir une journée riche en découvertes et en apprentissages. Chaque étape est une opportunité pour les jeunes de rencontrer des professionnels, d'explorer des métiers et de réfléchir à leur avenir.





Les jeunes iront donc sur la plage de Rohotu à Paea pour discuter avec des représentants d'institutions proposant des formations professionnelles et échanger sur les options de formation et les parcours disponibles. Ils iront ensuite sur le site de Taharu’u à Papara pour rencontrer des employeurs locaux et des entités proposant des emplois à court et long terme. La troisième étape les conduira au motu Ovini de Papeari pour des rencontres avec des entrepreneurs locaux et des institutions d'accompagnement, pour un partage d’expériences de et conseils pratiques pour encourager l'esprit d'initiative chez les jeunes. Enfin, la journée sera conclue avec deux temps de détente. Le premier à la plage de Tautira, le second aux cascades de Vaihi à Faaone.