​Des vœux et des annonces aux associations de jeunesse

Tahiti, le 16 janvier 2022 – Le président du Pays a adressé lundi ses vœux aux associations de jeunesse et d'éducation populaire, évoquant la liste de plusieurs actions inscrites à l'agenda politique de 2023 en faveur de la jeunesse.



À quatre mois des élections territoriales, le président-candidat Édouard Fritch ne lésine pas sur l'usage des traditionnels "vœux" aux différents représentants des secteurs publics et privés. Lundi matin, c'était au tour des "associations de jeunesse et d'éducation populaire" d'être reçues à la présidence pour entendre le chef de la majorité dresser le bilan de l'action de son gouvernement en faveur de la jeunesse, mais aussi d'évoquer les "actions inscrites" à l'agenda pour l'année 2023.



Un inventaire qui mérite que l'on s'y attarde, puisqu'Édouard Fritch a notamment annoncé la création d'un centre d'information et de documentation pour l'orientation, les études, la formation ou encore la santé des jeunes. Il a également évoqué la préparation d'un arrêté organisant et composant le "Tomite Taure'a", un comité consultatif des Jeunes de Polynésie. Pêle-mêle, le président du Pays a énoncé la revalorisation de la bourse de vacances à 3 000 Fcfp par jour en 2023, une loi du Pays sur l'accueil collectif des mineurs et une autre sur la "reconnaissance du secteur de la jeunesse" pour "donner un cadre permettant d'apporter son soutien à l'organisation d'évènement de jeunesse", mais aussi la création de postes de cadres permanents pour les structures associatives de jeunesse… Bref, avant les élections, il y a les vœux. Et c'est encore un peu Noël.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 16 Janvier 2023