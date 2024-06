​Des étudiants américains de passage à Hao

Hao, le 6 juin 2024 – Un superbe brick-goélette de 40 mètres est apparu, mardi en fin d’après-midi, dans le lagon de Hao. À son bord : des étudiants de l’université californienne de Stanford actuellement en expédition dans le cadre de leurs cursus de biologie et d’océanographie.



“Je me promenais tranquillement dans les rues du village quand tout à coup j’ai aperçu deux grands mâts vers le lagon, curieux je suis parti voir sur le quai et j’ai vu ce magnifique bateau”, raconte un habitant de l’atoll de Hao.



En effet il ne passe pas inaperçue, le Robert C.Seamans, et surprend le quotidien des habitants de cette île des Tuamotu, avec ses deux grands mâts de 30 mètres. Ce brick-goélette de 40 mètres, arrivé en fin d’après-midi ce mardi a accosté au grand quai principal du petit village d’Otepa.



Une prestigieuse expédition



À son bord 38 personnes dont 21 étudiants américains de l’université californienne de Stanford sont actuellement en excursion universitaire à bord de ce navire-école. Arrivée sur le territoire polynésien par avion ces étudiants effectuent donc depuis le mois dernier un voyage scientifique qui s’inscrit dans leur cursus et qui s’étend sur cinq semaines en Polynésie française. Ils étudieront la biologie marine, l’océanographie et par la même occasion la science nautique.



Cette arrivée sur l’atoll de Hao est la dernière étape de leur expédition polynésienne qui les a déjà menés à Rangiroa, aux Marquises puis à Mangareva avant d’accoster aux Tuamotu. Ils ont appareillé de Hao ce jeudi à la mi-journée en direction de Tahiti où ils doivent clôturer leur périple studieux.



L’université américaine de Stanford organise depuis plus de vingt ans ce type de voyages scientifiques et c’est la onzième fois depuis lors qu’une telle expédition se déroule en Polynésie française. À ce jour 240 étudiants de l’université de Stanford ont participé à cette expérience scientifique qui a la particularité d’être rigoureuse tant sur le plan académique que physique.



Moments d’échanges et de partage



Sur un petit atoll comme Hao cette présence interloque positivement, fait parler les habitants dans le village. Mardi, on entendait ici et là “C’est qui eux ?”, “Ils sont venus faire quoi ici ?”. Mais les habitants ont vite été renseignés car les étudiants n’ont pas tardé à venir à leur rencontre dès le lendemain de leur arrivée. Les curieux ont ainsi pu échanger en français avec les étudiants parlant la langue de Molière, tandis que d’autres habitants ont pu avoir l’occasion de parfaire leur anglais.



Et pour couronner le tout et ainsi marquer leur ouverture, les étudiants et membres d’équipage ont organisé ce mercredi après-midi vers 16 heures une visite du navire-école à tous ceux qui le souhaitaient. Nombre de personnes se sont alors présentés sur le quai à l’heure du rendez-vous. Les visites ont été organisées par groupe de dix, les étudiants eux-mêmes faisant visiter le brick-goélette aux curieux. Les jeunes scientifiques ont ainsi expliqué leurs études, leur vie à bord et répondus à toute sorte de questions.



Une étudiante francophone explique : “Pour ma part j’étudie les requins et leur comportement dans le cadre de mes études. Je ne connaissais pas l’atoll de Hao mais c’est magnifique et les gens soient très accueillant.”



Actuellement en route pour Tahiti ces étudiants américains ont effectué une boucle sur le territoire polynésien dans le but principal d’étoffer leur cursus universitaire. Par la même occasion ils ont découvert un territoire où la population est accueillante, curieuse et avide de connaître ses visiteurs.