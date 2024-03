​Des Journées mondiales de l’eau les 22 et 23 mars

Tahiti, le 12 mars 2023 - Les Journées mondiales de l’eau, Te vai, e vāea, se tiendront les 22 et 23 mars prochain. Cet événement important se tiendra sur deux sites, promettant une immersion totale dans le monde de l'eau et de la culture polynésienne.



Le premier jour, le cœur des festivités battra au rythme du Village de l’eau, érigé au parc Paofai, du vendredi 22 mars au matin jusqu'au samedi 23 mars à midi. Ce village accueillera des stands tenus par de nombreux acteurs de l'eau, issus des secteurs public, privé et associatif.



Les visiteurs pourront découvrir des animations variées, telles que des spectacles de marionnettes, un concert ou encore des démonstrations de réparation. Des visites guidées des installations de production et de potabilisation de l'eau de la Fautaua, ainsi que de la station d'épuration de Papeete, seront également proposées, offrant une opportunité unique de plonger dans les coulisses de notre système de traitement de l’eau. Les visiteurs pourront enfin participer à une chasse au trésor permanente, avec à la clé des lots de sensibilisation à l'eau.



Le second jour, la journée culturelle Te vai e, ‘o vai ‘oe se tiendra sur les sites sacrés de Vaipahi et Vaima à Mataiea, avec des animations culturelles vibrantes célébrant l'eau tout au long de la journée du samedi 23 mars.



Au programme, une variété d'ateliers, tels que Te Vai e te Tapa, Te Vai e te Here, Te Vai e te Mono'i, et bien d'autres encore, permettront aux participants de plonger dans l'univers riche de la culture polynésienne. Des contes et légendes mettant en avant l'élément eau seront partagés lors de l'atelier ‘A’ai i te Vai, tandis que l'atelier Te Vai e te Tapiri Hapaina offrira un moment de bien-être absolu avec des massages aux ventouses les pieds dans l'eau.



Une cérémonie traditionnelle d’accueil sera organisée à partir de 9 heures à Vaipahi, au cours de laquelle il sera demandé de ne prendre aucune photo et aucune vidéo. Celles-ci seront prises par une équipe dédiée et seront transmises à tous ceux qui les solliciteront. Pour cette occasion particulière, le gouvernement invite tous les participants à revêtir un pareu rouge uni. Et pour faciliter l'accès aux sites, un service de navettes depuis le parking surveillé de l'OPH, face à la pharmacie, au PK 48,2, sera mis en place.



Depuis la première célébration des Journées mondiales de l’eau en 2015, la Polynésie est engagée dans la sensibilisation du grand public à l'importance vitale de la conservation et du développement durable des ressources en eau.

