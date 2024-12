​Dengue et coqueluche toujours en hausse

Tahiti, le 16 décembre 2024 – Après les îles du Vent, début décembre, les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu-Gambier pourraient passer prochainement en phase “d’épidémie avérée” pour la dengue.





Selon le dernier bulletin hebdomadaire de veille sanitaire transmis ce lundi aux médias, en Polynésie, la tendance est toujours à la hausse dans un contexte épidémique pour la coqueluche et la dengue.



Entre le 14 juin et le 10 novembre 2024, 465 cas de coqueluche ont été rapportés. En semaine 49 – du 2 au 8 décembre –, 27 cas ont été confirmés, dont 25 à Tahiti et un à Raiatea. Deux nourrissons de six mois ou moins ont été hospitalisés. Ces dernières semaines, la tranche d’âge la plus touchée reste celle des 10 à 19 ans (28 %). Consulter un médecin rapidement en cas de symptômes (fièvre, signes respiratoires, courbatures, etc.), être à jour des vaccinations et respecter les règles d’hygiène et d’isolement font partie des recommandations.



Concernant la dengue, depuis début décembre, les îles du Vent sont en phase d’épidémie avérée. Les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu-Gambier pourraient également passer en phase d’épidémie avérée ; l’information pourrait être confirmée lors du prochain conseil des ministres. Les Marquises sont en phase d’alerte et les Australes en phase de surveillance renforcée. Depuis le 27 novembre 2023, 453 cas ont été déclarés. En semaine 49, on dénombre 53 nouveaux cas, dont quatre nouvelles hospitalisations. Un cas de transmission materno-fœtale a été rapporté chez un nouveau-né au CHPF. La protection contre les piqûres de moustiques et l’élimination des gîtes larvaires restent “indispensables”.



Deux foyers d’intoxication alimentaire ont également été recensés, dont un dans le cadre d’une journée de cohésion professionnelle à Moorea. Parmi les 114 participants, 70 % ont présenté des symptômes. Des tests ont mis en évidence la présence de salmonelles pour au moins quatre personnes.



