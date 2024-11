​Découverte de nouvelles espèces de punaises en Polynésie française

Tahiti le 5 novembre 2024. Dix-sept nouvelles espèces de punaises – un groupe d’insectes dotés d’une bouche en forme de paille utilisée pour se nourrir de matières végétales et animales – ont été identifiées sur les îles de Polynésie française, et leurs noms rendent hommage à des scientifiques, des acteurs et à la vice-présidente Kamala Harris.





Les insectes ont été collectés par le docteur Brad Balukjian, diplômé en sciences de l'environnement, politique et gestion, qui a mené des recherches sur le terrain à Moorea, Tahiti et d'autres îles voisines de 2007 à 2009, puis à nouveau en 2011 dans le cadre de son doctorat. Les résultats ont été publiés fin septembre dernier dans Insect Systematics and Diversity et ont remis en question les classifications taxonomiques antérieures qui reposaient principalement sur la morphologie des insectes.



« Je savais qu’avant de pouvoir répondre à des questions scientifiques sur l’évolution de ces insectes, je devais d’abord comprendre ce qu’ils étaient », explique Brad Balukjian sur le site phys.org. « Je suis devenu, sans m’y attendre, un taxonomiste et j’ai réalisé que l’objectif principal de mes recherches serait de comprendre ce que sont ces espèces. »



En parallèle de ses recherches, il a lancé un nouveau projet de sensibilisation éducative en Polynésie française appelé le Projet Manumanu, mené en collaboration avec la Gump Station de l'UC Berkeley et l'association à but non lucratif Te Pu Atitia, qui enseignera aux élèves de primaire des notions sur les insectes afin d'inspirer la protection de la biodiversité.

​Un hommage à Rava Taputuarai

Alors que près de 20 nouvelles espèces étaient découvertes, les noms de ces espèces ont été donnés. « J'ai donné aux élèves des photos et des informations sur chaque espèce et ses caractéristiques, puis ils ont trouvé des noms en tahitien pour les espèces », poursuit le taxonomiste. Ces noms ont été vérifiés par ma collaboratrice, Hinano Murphy, qui dirige l'association culturelle à but non lucratif Te Pu Atitia à Tahiti. J'en ai également nommé un en l'honneur de Rava Taputuarai, un botaniste tahitien. »

D’autres noms font référence à l’acteur Harrison Ford ou encore Kamala Harris et Joe Biden.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 5 Novembre 2024 à 14:18 | Lu 220 fois