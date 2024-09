​Décès de Tavana Salmon à l’âge de 104 ans

Tahiti, le 24 septembre 2024 – Il était une figure emblématique du renouveau du tatouage polynésien : Tavana Salmon est décédé ce mardi. Il était âgé de 104 ans.



Le 26 août dernier, l’association ‘Āina Tātau annonçait que la première édition du Tahiti Tattoo Fest serait inspirée de “ce grand personnage qu’est Tavana Hare Salmon”. L’événement se tiendra du 28 novembre au 1er décembre prochains à l’hôtel Tahiti by Pearl Resorts et sera certainement l’occasion de rendre un hommage posthume à cette figure emblématique du renouveau du tatouage au Fenua, dans les années 1980. Comme l’ont annoncé nos confrères de la rédaction de Radio 1, Tavana Salmon est décédé ce mardi. Il était âgé de 104 ans.



“Un modèle pour les jeunes Polynésiens”



“Né à Tahiti le 13 janvier 1920, Tavana a joué un rôle crucial dans la réintroduction du tatouage traditionnel en Polynésie dans les années 1980”, rappelle Tahiti Tattoo Fest sur sa page Facebook. “Après avoir vécu à Hawaii et dirigé un spectacle de danse à Waikiki, il s'est rendu à Samoa avec trois danseurs polynésiens, où les techniques de tatouage ancestrales, le Tātau, avaient survécu malgré les influences coloniales et missionnaires. En 1984, avec le soutien de l’Otac, il a fait revenir quatre maîtres tatoueurs samoans pour raviver cette pratique en Polynésie. Le succès de leur travail a marqué le véritable réveil du tatouage traditionnel polynésien. Tavana Hare Salmon, initié par ses maîtres, a su faire du tatouage un symbole de fierté et d'identité pour les Tahitiens.” Pour Antony Géros, le maire de Paea, Tavana Salmon doit être “considéré comme un modèle pour les jeunes Polynésiens”.