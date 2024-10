​Dans le grand bleu avec Guillaume Néry

Moorea, le 30 octobre 2024 - Le champion du monde d’apnée Guillaume Néry dirigera un stage d’apnée exceptionnel, de lundi à jeudi prochains, à Moorea. Organisé par le club de plongée Nemo’z Diving, ce stage permettra aux apnéistes, débutants et confirmés, de bénéficier du savoir-faire unique enseigné par la BlueNery Academy, fondée par Guillaume Néry lui-même.





Du lundi 4 au jeudi 7 novembre, le club de plongée Nemo'z Diving de Moorea organisera un stage d’apnée à Haapiti (sur le site de Nemo’z Diving à l’ancien hôtel InterContinental). Dirigé par Guillaume Néry, champion du monde en apnée et fondateur de la BlueNery Academy, ainsi que de ses moniteurs, ce stage sera organisé en sessions spécifiques pour les débutants et les apnéistes expérimentés.



“Lundi et mardi, nous accueillons les débutants pour une initiation complète à l’apnée. C’est un moment où chacun peut découvrir son potentiel, souvent bien au-delà de ce qu’il pensait possible. Les techniques enseignées pour les débutants couvrent les bases essentielles, de la respiration à la compensation, avec une attention particulière à la sécurité et aux sensations sous l’eau”, explique Nicolas Buray, gérant de Nemo’z Diving. “Mercredi et jeudi seront dédiés aux apnéistes intermédiaires, dans un programme plus intensif permettant aux participants déjà habitués aux profondeurs de se perfectionner auprès des experts. Pour ceux qui peuvent déjà descendre à une vingtaine de mètres, c’est une occasion d’aller plus loin sous l’œil attentif de Guillaume et de son équipe.”



Le stage affiche déjà complet pour les quatre jours avec près d’une quarantaine d’inscrits venant en majorité de Moorea et de Tahiti. L’idée est ensuite de développer la coopération entre la BlueNery Academy et le club Nemo’z Diving. “C’est une grande satisfaction de voir autant de monde s’intéresser à l’apnée, et de voir que notre travail commence à porter ses fruits. On prévoit de développer ce cursus ici, en Polynésie, d’abord par passion et aussi parce que Guillaume, amoureux de la région, voit de nombreuses personnes s’adonner à l’apnée. Bien qu'il existe déjà des écoles, son ambition est d’enrichir l’offre locale en introduisant son programme d’entraînement unique”, se réjouit Nicolas Buray.

Attirer de nouveaux touristes Au-delà de cet événement, Nicolas Buray et Guillaume Néry ambitionnent également d’attirer de nouveaux touristes composés d’apnéistes, passionnés, amateurs ou confirmés, du monde entier. Ce projet permettra également aux habitants locaux de découvrir la beauté des lagons de nos îles. “L'objectif est d'offrir aux touristes une nouvelle manière de découvrir les îles. Avec un catamaran de croisière, nous pourrions explorer certaines îles qui ne sont pas toujours accessibles par avion. Ce voyage permettrait aux visiteurs de plonger dans les merveilles sous-marines de ces îles en pratiquant l'apnée. Bien que la plongée avec bouteille soit déjà bien développée, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'apnée”, précise-t-il.



À noter que Guillaume Néry présentera sa conférence “Anatomie d'une plongée” au Criobe le jeudi 7 novembre au soir.



