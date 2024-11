​Cyril Tetuanui en appel pour trois dossiers

Tahiti, le 19 novembre 2024 - Actuellement à Paris pour participer au Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité, en tant que tāvana de Tumara’a et président du Syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tetuanui sera absent pour son procès en appel ce jeudi, comme il l’était lors de son passage en première instance.





Au tribunal correctionnel en février dernier, Cyril Tetuanui avait été condamné à six mois de prison ferme et deux ans d'inéligibilité dans plusieurs dossiers, tous réétudiés ce jeudi en appel.



Dans le principal dossier, concernant une convention signée entre la commune et le Pays portant sur le bétonnage de 13 servitudes pour un montant total de 36 millions de francs dont 80% pris en charge par la Polynésie, il lui était reproché d'avoir signé, en 2015, la fin des travaux alors que seulement six des 13 servitudes avaient été bétonnées. Les gendarmes de la section de recherches de Papeete avaient alors établi l'existence d'un “différentiel important” de 16 millions de francs issu d'une subvention perçue sur la base de fausses factures et de faux bons de commande.



Dans ce dossier, le tribunal correctionnel avait prononcé la prescription pour les faits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie mais avait condamné le maire pour détournement de fonds publics à six mois de prison ferme et à 300 000 francs d'amende.



Dans le deuxième dossier, le maire de Tumara'a était poursuivi pour harcèlement moral à l'encontre de l'ancien directeur des services techniques de sa mairie qu'il a “mis au placard” après son témoignage dans cette affaire de bétonnage. Dans cette affaire, le tāvana de Tumara'a a été condamné à six mois de prison avec sursis, à deux ans d'inéligibilité et à verser 400 000 francs de dommages et intérêts à son ancien directeur technique.



Enfin, dans le troisième et dernier dossier, il était reproché au tāvana de Tumara’a d'avoir utilisé le bateau de la commune à des fins personnelles, alors qu'il était spécifiquement dédié à des opérations d'assistance et de secours en mer. Le tribunal l’avait alors condamné une amende de 250 000 francs.



Cyril Tetuanui sera absent du tribunal, ce jeudi. Il est actuellement à Paris pour participer au Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité.