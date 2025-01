​Création d’une Journée Polynésienne du Don d’Organes

Tahiti le 22 janvier 2025. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, la proposition de créer une « Journée Polynésienne du don d’organes » a été présentée. Cette journée, prévue pour le 26 avril, vise à sensibiliser la population polynésienne sur l’importance du don d’organes et à encourager la solidarité dans un contexte adapté aux croyances et valeurs culturelles locales.





En Polynésie française, les délais d’attente pour une greffe rénale sont plus longs qu’en Métropole, entraînant des traitements lourds et coûteux, notamment l’épuration extra-rénale pour la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS). La greffe rénale, seule greffe réalisable localement sans évacuation sanitaire, reste cependant confrontée à une réticence accrue au fenua, en raison de croyances et traditions bien ancrées.



Cette journée a pour ambition de renforcer l’ancrage culturel, augmenter la visibilité des actions locales, augmenter la sensibilisation du public, réduire les délais d’attente et renforcer la cohésion sociale.



La date du 26 avril 2025 pourrait marquer le lancement de cet événement, avec une ambition d’institutionnaliser cette journée pour en garantir la pérennité et l’impact dans le temps. À terme, cette journée pourrait s’élargir à d’autres types de dons, pour la greffe de cornée, également possible localement.