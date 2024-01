​Création d’un comité de réflexion dédié au bien-être animal

Tahiti, le 17 janvier 2024 – Éliane Tevahitua a convoqué, en fin de semaine dernière à la vice-présidence, la première réunion du comité de réflexion pour le bien-être animal. Ce comité nouvellement créé a pour but d’assister l’ensemble des acteurs publics dans la poursuite et la mise en œuvre d’une véritable politique publique sectorielle.



C’est dans le cadre de ses nouvelles attributions que la vice-présidente Éliane Tevahitua a réuni pour la première fois, en fin de semaine dernière, le comité de réflexion pour le bien-être animal. Éliane Tevahitua est en effet chargée, à la demande du président Brotherson, de préparer et mettre en œuvre “la politique décidée par le gouvernement dans le domaine (…) du bien-être animal, en matière de gestion des populations et de lutte contre la maltraitance”.



Lors de cette première réunion du comité de réflexion pour le bien-être animal, outre la vice-présidente, étaient présents des représentants du haut-commissariat, de la justice, de la police judiciaire, du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), de la Direction de la biosécurité (DBS), de la Direction de l’environnement (Diren), du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF), du Syndicat intercommunal de gestion de la fourrière animale (Sigfa), des associations animales et du Conseil de l'ordre des vétérinaires de Polynésie française (COVPF).



Le rôle de ce comité technique, à taille réduite mais représentatif de la plupart des acteurs impliqués dans le secteur, est d’assister l’ensemble des acteurs publics dans la poursuite et la mise en œuvre d’une véritable politique publique sectorielle en matière de “bien-être animal”, de nombreuses problématiques devant être solutionnées par des actions coordonnées, eu égard à la grande transversalité de ce sujet.



Des sujets variés et nombreux ont pu d’ores et déjà être abordés à l’instar des problématiques de divagation, d’identification, de gestion des populations, de maltraitance, de sécurité, etc.