​Coups de couteau mortels à Pamatai

Tahiti, le 25 janvier 2023 – Un homme d'une quarantaine d'années est décédé mercredi matin à Faa'a dans son quartier de Pamatai après avoir reçu plusieurs coups de couteau d'un voisin suite à une rixe entre les deux hommes.



Un habitant de Faa'a d'une quarantaine d'année a succombé mercredi matin à plusieurs coups de couteau assenés par son voisin dans le quartier de Pamatai. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère et Radio 1, qui révèlent l'information, le drame s'est produit vers 7 heures à la suite d'une rixe visiblement assez futile entre les deux hommes du même âge. Les pompiers, policiers municipaux et gendarmes sont intervenus et ont interpellé l'agresseur. Toujours selon nos confrères, ce dernier souffre de problèmes psychiatriques.