​Circulation perturbée samedi après-midi à Pirae

Tahiti, le 16 décembre 2022 - Dans le cadre de l’organisation du Heiva Taravana i Pirae, l’avenue du général de Gaulle sera fermée de 17h30 à 21h, samedi. Les automobilistes traversant la ville de Pirae sont appelés à privilégier l’avenue Ariipaea Pomare.



Dans un communiqué diffusé vendredi, la commune de Pirae indique que des perturbations de la circulation sont à prévoir samedi sur l'avenue du général de Gaulle entre 17 et 21 heures en raison de l'organisation du Heiva Taravana i Pirae. La circulation sur cet axe routier sera fermée dans les deux sens entre les ronds-points de Taaone, du Grepfoc et de l’hôpital. Près de 500 personnes sont en effet attendues pour défiler et cinq chars seront présentés au public.



Dans ce contexte, la commune invite les usagers de la route à préivilégier l'emprunt de l'avenue Ariipaea Pomare entre 17h30 et 21 heures, où les feux de circulation seront mis en mode clignotant. La police municipale de Pirae sera déployée sur plusieurs postes stratégiques de manière à organiser les flux de la circulation schématisés sur le plan ci-dessous.



​Les déviations prévues Carrefour LS Proxy vers le carrefour Fautaua pour les véhicules venant de Papeete et de Taunoa.

Rond-point du Grepfoc vers l’immeuble Le Bihan pour les véhicules venant de Taunoa.

Les véhicules descendant de l’immeuble Le Bihan vers le rond-point du Grepfoc seront déviés au niveau de la rue Tihoni Tefaatau (vers Socredo).

Dans le sens Arue vers Papeete Rond-point de la princesse Heiata vers le carrefour de l’hippodrome pour les véhicules venant dans le sens Arue-Papeete Rond-point de l'hôpital de Taaone : déviation dans le sens Papeete-Arue pour les riverains côté littoral.

L’accès sera autorisé aux riverains des quartiers compris entre l’hôpital de Taaone et le rond-point Gadiot.



L'accès autorisé aux ambulances et pompiers souhaitant rejoindre l'hôpital de Taaone via une déviation au rond-point de l'hôpital et via la rue Taaone depuis l'avenue Ariipaea Pomare.

Parkings gratuits pour les spectateurs du heiva Terrain Hart face au lycée du Diadème.

Parking du marché municipal de Pirae.

Parking gravillonné de Aorai Tini Hau accessible avant 17h30, après quoi il sera interdit à la circulation.

Le parking goudronné des roulottes de Aorai Tini Hau sera fermé au public. Les roulottiers seront ouverts pour permettre aux invités de s’attabler. Le parking du Grepfoc sera entièrement réservé aux chars et carnavaliers pour permettre le départ du défilé.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 16 Décembre 2022 à 15:32 | Lu 572 fois