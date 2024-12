​Circulation de faux billets de 5 000 francs

Tahiti le 17 décembre 2024. L’alerte avait déjà été donnée la semaine dernière sur les réseaux sociaux et semble se confirmer pour cette fin d’année 2024. De faux billets de 5000 francs ont été mis en circulation récemment.



A Carrefour Arue, certains de ces faux billets auraient été interceptés et les salariés de l’établissement ont été briefés lundi matin sur le sujet avant que la journée commence. Une vigilance accrue est demandée à l’occasion des fêtes de fin d’année lors desquelles beaucoup d’argent liquide circule de main en main et de portefeuille à tiroir-caisse.



Contactée, la gendarmerie de Polynésie française n’a pas été saisie pour l’instant de cette situation.