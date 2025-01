​Cherche futurs entrepreneurs agricoles

Tahiti, le 23 janvier 2025 – Au-delà du “fa’a’apu”, se lancer dans l’agriculture, l’élevage ou l’agro-transformation requiert un panel de compétences pour être en mesure de gérer efficacement son entreprise. Entre pratique et théorie, c’est tout l’objet de la formation à l’installation agricole (FIA) proposée par le CFPPA à l’intention des demandeurs d’emplois de 18 à 45 ans. Le recrutement des stagiaires pour les prochaines sessions à Tahiti, Raiatea et Fakarava est lancé.





Jeudi matin, à Taravao, une dizaine de résidents de la Presqu’île ont répondu à l’invitation lancée par le CFPPA. Basé à Moorea depuis une trentaine d’années, le Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Polynésie française dispose également d’une antenne à Papeete.



En marge des formations organisées dans les cinq archipels à l’intention des agriculteurs titulaires d’une carte professionnelle, une formation à l’installation agricole (FIA) d’une durée d’un an est ouverte aux demandeurs d’emplois de 18 à 45 ans, ayant idéalement un terrain ou un local à disposition, ou une demande de lot agricole en cours. Cette formation en alternance est gratuite et les stagiaires bénéficient d’une indemnisation.





​“Avoir un projet réalisable”

“On recrute des porteurs de projets en agriculture, élevage ou agro-transformation. Il faut avant tout qu’ils aient un projet réalisable et rentable, car le but de cette formation, c’est qu’ils deviennent le chef de leur propre entreprise”, indique Vanessa Tapi, en tant que chargée de communication. Cette année “d’accompagnement personnalisé” se compose de 28 semaines de stage pratique en lien avec le futur projet, complétées par des cours théoriques pour balayer différentes techniques agricoles, maîtriser les bases de la gestion d’entreprise et préparer l’installation. “Ça concerne aussi bien la comptabilité que la communication orale et écrite, en passant par l’étude de marché et le business plan”, précise la représentante de l’établissement public.



Le CFPPA reçoit “beaucoup de demandes”, mais entre les conditions d’inscription et les enjeux de mobilité, certains candidats seraient freinés dans leur élan. À noter, toutefois, que le transport est pris en charge pour les îliens. Cette formation reste tout de même attractive, encourageant au passage un retour à la terre. “On a reçu une trentaine de personnes à Faa’a, par exemple. Ça prouve que les gens ne sont pas fermés à ce secteur d’activité, au contraire !” remarque Vanessa Tapi.



​Inscriptions en cours

Achevées en novembre dernier, les deux formations organisées à Tahiti et Raiatea se sont soldées par 100% de réussite pour les 16 stagiaires, avec une attestation à la clé. Les prochaines sessions débuteront le 1er avril à Tahiti, le 5 mai à Raiatea et le 2 juin à Fakarava, pour la première fois. Les inscriptions sont ouvertes, moyennant un dossier de candidature, des tests de niveau en français et mathématiques, et un entretien de motivation.



Ariihei Tamarii, 34 ans, ancien stagiaire de Faaone : “On a souvent des lacunes administratives” “Cette formation nous apprend tous les aspects du rôle de chef d’entreprise. On le sait : nous, les Polynésiens, on a souvent des lacunes administratives et comptables, alors que ce sont des points très importants pour suivre sa production et sa rentabilité. C’est aussi plus facile de faire des demandes d’aides et de les obtenir. Je suis prêt et motivé : j’ai quitté mon travail pour me lancer dans mon projet de cultures vivrières. J’ai fait ce choix par rapport au climat de la Presqu’île et de Faaone, qui est très humide. Il y a du travail dans l’agriculture : on aura toujours besoin de produire pour manger et pour notre autonomie alimentaire”.

Ahipua Lee, 26 ans, candidate de Tautira : “J’aimerais me lancer dans le maraîchage” “Je suis à la recherche d’un emploi et, récemment, je me suis intéressée à l’agriculture vu que j’ai des terres à Raiatea. Mais le souci, c’est que je ne savais pas comment m’y prendre, ni par où commencer. J’attendais cette réunion d’information avec impatience ! Le contenu théorique et pratique, et aussi le suivi avant, pendant et après la formation, m’intéressent beaucoup. J’aimerais me lancer dans le maraîchage, mais ça peut encore évoluer”.

​Plus d’infos Après Tahiti, Moorea, Raiatea, Taha’a et Huahine, les prochaines réunions publiques se tiendront à Maupiti, le dimanche 2 février, et à Bora Bora, le jeudi 6 février. Plus d’infos sur la page Facebook CFPPA Polynésie

