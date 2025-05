​Chavirement d’un catamaran au sud de Tahuata, aux Marquises : quatre personnes sauvées

Tahiti le 18 mai 2025. Quatre personnes qui naviguaient sur un voilier américain ont été secourues au large de l'île de Tahuata.





Ce dimanche 19 mai, à 10h40, le Centre de coordination de sauvetage aéro-maritime de Polynésie française (JRCC Tahiti) a reçu une alerte de détresse d’une balise satellitaire de type PLB, liée au navire de plaisance « Pathfinder », battant pavillon USA, avec potentiellement 4 personnes à bord, au sud sud-ouest de l’île de Tahuata.



En parallèle de l’engagement de moyens nautiques, le JRCC bénéficie de l’appui d’un moyen aérien privé d’opportunité, type Cessna, qui localise le navire retourné, à 13h44, mais n’observait pas la présence de naufragés aux alentours de la position.



Les moyens nautiques engagés (les navires de pêche « Moite », « Poeani » et « Nelckael ») appareillent au fur et à mesure et rejoignent les zones.



Le « Moite » retrouvait l’épave et de nombreux objets à la dérive, mais ne détectait pas les naufragés.



De nouvelles émissions de la balise de détresse montraient une cinématique, non cohérente avec une dérive, qui remontait vers l’île de Tahuata.



Au même moment, le « Poeani » indiquait avoir récupéré les naufragés, qui tentaient difficilement de regagner la terre à l’aide de stand-up paddle.



Les quatre naufragés ont été débarqués à Hiva Oa et pris en charge par les pompiers.



Grâce à l’enregistrement de la balise dans les bases de données idoines par le propriétaire, le JRCC Tahiti a pu rapidement déterminer le mobile qui était en détresse, corréler les informations avec la déclaration d’entrée sur le territoire et orienter les moyens de recherches et de sauvetage.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse ses remerciements à l’ensemble des personnes mobilisées pour secourir les quatre personnes en difficulté, particulièrement les pêcheurs et le pilote du Cessna ainsi que les sapeurs-pompiers.