​Chasse sous-marine, les vahine font leur place à Moorea

Moorea, le 20 juillet 2022 - Une formation de chasse sous-marine réservée aux femmes a été organisée samedi à Tiaia par l’AS Tefana. L’objectif pour les deux monitrices, Onyx Le Bihan et Taina Orth, est de promouvoir cette activité auprès des vahine du fenua et de créer prochainement une sélection féminine pour représenter Tahiti aux championnats du monde de la discipline.



L’AS Tefana chasse sous-marine a organisé une formation réservée exclusivement aux femmes samedi dans le lagon de Tiaia. Elles étaient six jeunes femmes de Tahiti et de Moorea à recevoir les enseignements de Onyx Le Bihan et de Taina Orth, toutes deux monitrices fédérales, sur la connaissance du matériel de pêche, l’apnée statique ou encore sur la nage avec palmes. Des leçons sur la sécurité comme les risques de la pêche sous-marine, le sauvetage d’une personne victime d’une syncope ou encore les mesures de précaution à prendre lors d’une sortie en mer ont également été abordées. L’après-midi a été consacré à une session de pêche sous-marine ainsi qu’à des exercices de tir sur cible.

Une formation adaptée aux femmes



“On a voulu rendre cette formation accessible aux femmes afin qu’elles puissent apprendre à leur rythme. Elles sont plus détendues que lorsqu’il y a des garçons qui participent en même temps car ces derniers ne sont pas très patients et ont tendance à brûler les étapes. L’idée est vraiment de leur donner toutes les bases nécessaires pour qu’elles puissent continuer à pêcher, si elles le souhaitent, en toute sécurité”, explique Onyx Le Bihan. Cette dernière assure également que les stagiaires sont invitées à exercer une activité de pêche durable. “Il y a aussi un volet sur le milieu marin dans nos formations. On voit par exemple quels poissons on peut pêcher ou pas, les espèces en danger, le rôle de tel ou tel poisson, la fonction des passes ou encore l’importance du corail… On parle aussi de l’habitat des poissons que ça soit sur du sable, du caillou ou au niveau du récif”, ajoute-t-elle.



Projet d'équipe féminine aux mondiaux



Les deux monitrices représentent également l’équipe féminine de chasse sous-marine de Tahiti dans les compétitions internationales et ont notamment gagné deux fois le championnat d’Océanie. Elles n’ont toutefois jamais pu participer à un championnat du monde du fait de l’absence de compétitions féminines au fenua. L’idée pour les deux championnes est donc aussi de promouvoir ce sport dans le monde féminin local à partir de ces formations. “Un de nos objectifs est de pouvoir présenter une équipe féminine aux mondiaux. Il faut après qu’on créé un plan de formation avec de l’entraînement. Je pense que c’est faisable. Ça sera la première équipe de la Polynésie”, assure Onyx Le Bihan. Les deux monitrices n’excluent pas pour cela d’organiser prochainement cette formation 100 % féminine à Tahiti ainsi que dans les autres îles.



Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 20 Juillet 2022 à 13:18 | Lu 856 fois