​Chassé-croisé entre la CPS et la Direction de la santé

Tahiti le 19 août 2024. Un petit tour et puis s’en va déjà. Comme annoncé depuis de nombreuses semaines, la directrice de la CPS, Rosina Henriou, nommée à ce poste en octobre 2023, est déjà partie. Elle rejoint la Direction de la santé où elle va prendre la suite du docteur Philippe Biarez, ancien directeur de l’hôpital de Moorea, parti à la retraite à peine un an après sa prise de fonction à la tête de la Direction de la santé.





En l’absence de direction, la Santé fonctionnait avec, à sa tête, Karine Vannes. Une série d’arrêtés pris en conseil des ministres vendredi dernier mettent un peu d’ordre dans ce jeu de chaises musicales où les dirigeants ne restent guère plus d’un an.



Ainsi, Vincent Dupont est nommé, une fois encore, directeur par intérim de la CPS en remplacement de Romina Henriou. Vincent Dupont a déjà dirigé la Caisse par intérim par deux fois. D’abord lors de la passation de présidence entre l'ancien ministre des Finances, Yvonnick Raffin, et Vincent Fabre, puis il a exercé ce même intérim avant la nomination de Romina Henriou alors qu’il était, selon nos informations, lui-même candidat à la prise de ce poste. Après deux intérims, il ne serait cette fois-ci plus en conquête du poste de directeur.



Évoqué à plusieurs reprises, le nom de Pierre Frébault, délégué interministériel en charge du dialogue social et de la protection sociale, revient une fois encore avec insistance même si ce dernier, interpellé à de nombreuses reprises sur la question, n’a jamais confirmé avoir été approché par le président de la Polynésie française sur le sujet.

Lundi 19 Août 2024