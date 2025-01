​Chantal Galenon partage sa tristesse et engage le gouvernement après le drame de Punaauia

Tahiti le 03 janvier 2025. Dans un communiqué envoyé par la présidence ce vendredi matin, la vice-présidente de la Polynésie française, Chantal Galenon, a partagé sa « profonde tristesse » après le drame survenu à Punaauia dans la nuit du Nouvel An au cours duquel une femme de 45 a été brûlée à l’essence par son compagnon, lui-même grièvement blessé.





« Je tiens, en mon nom et en celui du gouvernement, à exprimer ma plus profonde compassion envers la femme qui est désormais entre la vie et la mort, après avoir été brûlée au 3ème degré et à 90% par son compagnon », écrit-elle. « Cet acte de violence conjugale est inacceptable, et requiert une condamnation unanime par tous les responsables politiques que nous sommes. »





« Les violences contre les femmes, en particulier celles commises par leur conjoint, constituent un fléau de notre société polynésienne, encore trop souvent tabu car les victimes ont honte. La honte doit changer de camp », poursuit-elle. « Ce sont les auteurs de ces violences qui doivent porter l'humiliation de leurs actes indignes et de leurs comportements injustifiables dans notre société. »





« Notre gouvernement va intensifier ses actions afin de protéger les femmes en danger de violences intrafamiliales ou conjugales, et de mieux les accompagner dans la sortie de cette spirale, car chaque femme doit pouvoir vivre sans peur, dans un environnement sûr et digne », conclut la vice-présidente.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 3 Janvier 2025 à 11:18 | Lu 736 fois