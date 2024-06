​Blessé, Teuraiterai Tupaia abandonne en finale du championnat d'Europe

Berlin le 12 juin 2024. Au stade olympique de Rome ce mercredi, le Tahitien Teuraiterai Tupaia a préféré quitter la finale des championnats d'Europe du lancer de javelot dès son premier essai, malgré sa deuxième place provisoire après avoir ressenti une douleur au coude.





Après sa qualification la veille avec un jet à 81,46 mètres, le recordman de France (86,11 mètres) a préféré arrêter son concours pour se préserver pour les championnats de France à venir et principalement pour les Jeux Olympiques à Paris. « Dès le premier jet, j’ai ressenti une douleur qui partait du coude jusqu’au petit doigt. Avec mon coach, on a décidé de ne pas prendre le risque. »



Le sportif tahitien qui se dit « assez frustré et déçu » était second avec un seul jet et termine quatrième à la fin du concours. « D’après les médecins, ce n’est rien de grave. On va faire un peu de kiné dans la semaine et on verra pour les championnats de France et s’il le faut, se préserver pour les Jeux Olympiques », a-t-il précisé au micro de France télévision.