​BestLife2030 fait une piqûre de rappel pour son appel à projets

Tahiti, le 4 janvier 2024 - Le comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) rappelle jeudi que l’appel à projets lancé en octobre dernier dans le cadre du programme “Best” est ouvert jusqu’au 7 janvier au soir pour la réception des “notes de concept” des porteurs de projet.



Le Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) rappelle jeudi que l’appel à projets BestLife2030 est ouvert jusqu’au 7 janvier, 23h59, heure de Tahiti. Les formulaires de candidature sont accessibles jusqu’alors sur le site web de BestLife2030 (https://bestlife2030.org/fr/). Les candidats potentiels doivent soumettre leur demande de subvention en ligne sur le portail des subventions de l’UICN (https://speciesgrants.iucn.org/).



Le programme Best, acronyme pour “Biodiversité et services écosystémiques dans les territoires d'outre-mer européens”, s’intéresse avec cet appel à projets aux propositions contribuant à garantir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques de l’Union Européenne (UE) et les Pays et territoires d’outre-mer qui leur sont associés. Le programme vise également à prévenir la dégradation des ressources et à s’adapter aux défis posés par le changement climatique.



Quatre appels à projets d’ici 2030



Il s’agit du premier appel à projets du programme BestLife2030. Ce programme de subventions est conçu pour apporter un soutien efficace aux initiatives locales, à petite échelle et ayant un impact.



Le financement des projets est plafonné à 100 000 euros, ce qui représente 95 % du budget total. La durée des projets est comprise entre 18 et 36 mois.



Les candidats sont encouragés à solliciter le montant maximum de la subvention disponible. Un cofinancement de 5 % est exigé. Le cofinancement peut prendre les formes suivantes : ressources propres (ressources non directement liées à l’action soumise pour financement, y compris le bénévolat) et contributions financières (fonds fournis par des tiers à un bénéficiaire pour utilisation dans la même action de projet).



Le projet BestLife2030 est doté d'un budget de 32 millions d'euros. Sur cette enveloppe globale, 22 millions seront directement consacrés au financement de projets, dont environ 15 millions pour les Outre-mer français.



D'ici 2030, le programme BestLife2030 donnera lieu à quatre appels à projets financés à hauteur de 95 %, qui s'adresseront aux associations, collectivités ainsi qu'aux organismes privés et publics d'Outre-mer.



Cette initiative financée dans le cadre du programme de l’UE pour l’environnement et l’action pour le climat (Life) est spécifiquement conçu pour accompagner les candidats dans la mise en œuvre de projets ayant un impact sur le terrain et s'adresse ainsi aux associations, aux petites et moyennes entreprises, aux organismes de recherche locaux.



Le Comité français de l’UICN coordonne l’appel à projets pour les trois PTOM du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).