​Après la saisie de 3,2 kilos d'ice, deux individus écroués

Tahiti, le 18 février 2023 – Les deux individus interpellés le 15 février dernier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a après la saisie, dans les bagages de l'un d'entre eux, de 3,2 kilos d'ice, ont été présentés devant le procureur de la République dimanche et placés en détention provisoire. Un troisième homme a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés en comparution immédiate le 13 avril.



Le 15 février dernier au matin, les enquêteurs de l'Ofast et de la section de recherches de Papeete ont saisi 3,2 kilos d'ice qui étaient dissimulés dans le double fond de deux valises à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en provenance des États-Unis. Le détenteur des bagages, ainsi qu'un autre passager, qui arrivaient tous les deux de Los Angeles, avaient été interpellés ainsi que cinq autres individus, et placés en garde à vue.



Dimanche matin, trois des sept personnes arrêtées ont été déférées devant le procureur de la République au terme de 96 heures de garde à vue. Le détenteur des valises ainsi que son compagnon de voyage – déjà connu de la justice – ont été placés en détention provisoire. Un troisième mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire. Les trois hommes seront jugés en comparution immédiate à délai différé le 13 avril prochain. Les quatre autres hommes qui avaient été interpellés sont quant à eux ressortis libres après avoir été entendus.