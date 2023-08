​Apprendre et réviser les bons gestes

Tahiit le 30 août 2023. La Semaine européenne de réduction des déchets se tiendra au mois d'octobre. L'occasion d'apprendre, ou de réviser, les bons gestes à avoir pour protéger l'environnement.





Du 18 au 26 novembre 2023, la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Coordonné par l’ADEME (l’Agence de la Transition Ecologique), permettra de rappeler au grand public les bonnes pratiques en matière de consommation et de production de déchets. Pour cette nouvelle édition, la coordination de la SERD s’engage sur le thème central des emballages.



Ce lundi 4 septembre, l’ADEME en Polynésie française invite la population au Séminaire du Pacifique qui a pour objectif de préparer la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Cette rencontre gratuite sera organisée dans les locaux de la CCISM, à Papeete et se déroulera en deux temps.



Dans un premier temps, un webinaire de partage d’expériences (présentiel ou par visio) à partir de 10h45. Ayana Champot, co-gérante de l’entreprise Biobase Tahiti, Kihi Tuiho, gérante de l’entreprise Aua Tahiti et chargée de mission à la TSP, et Benoît Layrle, le directeur de Fenua Ma, y interviendront aux côtés d’interlocuteurs de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

L'après-midi, à 14h, des ateliers en présentiel pour la co-construction d’animations SERD seront menés sur les thèmes suivants : réduire et refuser les emballages, les éco-concevoir et les réemployer et les réutiliser.



Cette journée du 4 septembre est ouverte à tous, sous réserve d’une inscription préalable, avant jeudi soir, à l’adresse suivante :



Associations, établissements publics, entreprises privées, et même particuliers, seront invités à mieux comprendre les impacts environnementaux générés par les emballages et à réfléchir ensemble pour mener des actions pour inciter le plus grand nombre à adopter les bons gestes, notamment en prolongeant la durée de vie des produits et en jetant moins.



