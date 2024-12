​Anne Hidalgo hors forfait à Tahiti

Tahiti le 18 décembre 2024. Après son voyage en Polynésie française où la maire de Paris avait enchaîné de maigres réunions sur les Jeux Olympiques avant de passer du temps en famille, Anne Hidalgo pensait en avoir terminé avec la polémique, et pourtant...





C’était sans compter sur le journal Le Canard Enchaîné qui révèle dans son édition du 17 décembre que la maire de Paris avait explosé son forfait téléphonique pendant son séjour à Tahiti, faute d’avoir vérifié auparavant si son opérateur de mobile couvrait les communications et internet dans le Pacifique. Résultat, une facture de 30 000 euros (3,6 millions de francs), payée par les deniers publics.



La maire de Paris avait à l'époque justifié ses déplacements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour évoquer les JO 2024, mais en Polynésie, ses rendez-vous et interviews avec la presse locale avaient finalement été annulés. Seul un passage éclair au salon du livre au lendemain de son arrivée était noté, avant que Anne Hidalgo ne parte en famille.