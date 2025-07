​Alexandre Rochatte pressenti pour succéder à Éric Spitz

Tahiti, le 28 juillet 2025 – Le Conseil des ministres devrait acter, mercredi à Paris, la nomination de l'actuel préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, au poste de haut-commissaire de la République en Polynésie française.



Nos confrères de Outremers360° révèlent ce lundi l'identité de celui qui devrait remplacer Éric Spitz au poste de haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le Conseil des ministres devrait en effet acter, mercredi à Paris, la nomination de l'actuel préfet de la Loire, Alexandre Rochatte. Toujours selon nos confrères, le départ d'Éric Spitz était "prévu depuis quelque temps déjà.



Né en 1969, Alexandre Rochatte est diplômé de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et de l' l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec).



Durant sa carrière, le haut-fonctionnaire a déjà exercé sur le territoire en qualité de secrétaire général du haut-commissariat de 2010 à 2012. Il a également été préfet de la Meuse, de la Guadeloupe et contrôleur des armées. Il est par ailleurs Chevalier de la légion d'honneur et Officier de l'Ordre national du Mérite.