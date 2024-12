​Alcoolisé au komo, il chute et se tue

Tahiti le 26 décembre 224. Un homme de 39 ans, après avoir bu deux litres de Komo, a fait une chute mercredi soir à Faa'a en escaladant un muret. Il est décédé sur place.





Vers 19h30 mercredi soir, alors que les familles commencent à ranger les dernières traces des repas de Noël, un homme est décédé à Faa’a, dans le quartier Pamatai.



Selon nos informations, très largement alcoolisé après avoir bu plus de deux litres de komo puaka, l’homme de 39 ans avait pris son scooter pour rejoindre des amis. C’est alors qu’il escaladait un petit muret d’une trentaine de centimètres de hauteur, que le presque quadragénaire a basculé vers l’avant, certainement emporté par son élan et incapable de se tenir droit à cause de l’alcool. La tête la première, il a heurté une pierre en contrebas du muret. Pris d’un malais quelques minutes après sa chute, il est décédé malgré l’intervention des pompiers et de la police municipale sur place.



Une enquête devra déterminer si c’est la blessure après la chute ou si c’est un coma éthylique, ou une combinaison des deux, qui est à l’origine du décès.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 26 Décembre 2024 à 14:44 | Lu 2802 fois