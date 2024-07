​Air Tahiti prend les devants sur d’éventuels retards à l’enregistrement mardi

Tahiti, le 29 juillet 2024 – Face à un possible mouvement de grève des agents en charge des opérations de sûreté à l’aéroport, la compagnie Air Tahiti invite ses passagers à se présenter 2h30 avant l’heure prévue d’embarquement, mardi.



Sous le coup de préavis de grèves, les sociétés Tahiti Sûreté et South Pacific Sécurité pourraient être victimes de débrayages à compter de mardi zéro heure, si les négociations syndicales venaient à échouer.



Dans l’incertitude lundi, la compagnie aérienne Air Tahiti préfère prendre les devants et anticiper d’éventuels retards dans le processus de contrôle des passagers mardi. Les opérations de contrôle des voyageurs et de leurs bagages avant d'accéder aux portes d’embarquement sont en effet assurées par les agents des sociétés Tahiti Sûreté et South Pacific Sécurité, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a.



Mardi, Air Tahiti prévoit de renforcer ses équipes et d’ouvrir ses comptoirs d’enregistrement 2h30 avant l’heure de départ prévue, plutôt qu’une demi-heure en temps normal.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 29 Juillet 2024 à 13:46 | Lu 957 fois