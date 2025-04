​Air Tahiti passe à quatre rotations vers Rarotonga

Tahiti le 14 avril 2025. Air Tahiti annonce ce lundi l’augmentation de la fréquence de ses vols entre Tahiti et Rarotonga à compter du 29 juin 2025, avec deux rotations supplémentaires par semaine jusqu’à la fin de l’année.





Cette évolution vise à offrir davantage de flexibilité et de choix aux passagers voyageant entre Tahiti et les Îles Cook.



À partir du 29 juin 2025, quatre vols hebdomadaires seront opérés entre Tahiti et Rarotonga les jeudis et samedis (vols opérés par Air Tahiti en ATR 72 ou ATR 42) ; les mercredis et dimanches (vols opérés par Air Rarotonga en Saab 340, d’une capacité de 26 sièges, dont 13 réservés aux clients Air Tahiti, dans le cadre d’un « codeshare »).



Un tarif résident sera disponible pour Rarotonga, escale internationale du réseau Air Tahiti. Ce nouveau tarif sera mis en vente à partir du 15 avril 2025, pour des voyages à compter du 1er juillet 2025.



Au départ de Tahiti, l’enregistrement et l’embarquement pour les vols opérés par Air Rarotonga, s’effectuent au terminal international de l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Pour les vols opérés par Air Tahiti, l’enregistrement s’effectue au terminal domestique et l’embarquement au terminal international.



Au départ de Rarotonga, l’enregistrement est effectué par Air Rarotonga pour tous les vols.