​Affaire Raynal : Des magistrats du PNF en Polynésie

Tahiti, le 10 novembre 2023 – Des magistrats du parquet national financier sont actuellement en Polynésie dans le cadre de l'enquête ouverte en 2020 pour prise illégale d'intérêts contre l'ancien ministre de la santé, Jacques Raynal. Une nouvelle perquisition a été menée au ministère de la santé.



Deux magistrats du parquet national financier, qui est en charge de l'enquête préliminaire portant sur des soupçons de prise illégale d'intérêts et de recel de prise illégale d'intérêts visant notamment l'ancien ministre de la Santé, Jacques Raynal, sont arrivés à Tahiti le 6 novembre. Dans le cadre de cette enquête, à laquelle participent les gendarmes du Groupement interministériel de recherches (GIR) ainsi que les policiers de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN), une perquisition a été menée au ministère de la Santé. Plusieurs personnes ont d'ores et déjà été entendus.



Rappelons que dans cette affaire, la justice s'intéresse aux conventions médicales passées entre le groupe MedEx – cofondé par Jacques Raynal avant qu'il ne soit ministre de la Santé – et le CHPF et la CPS. Si Jacques Raynal a cédé ses parts dans MedEx lorsqu'il a été nommé à ce poste en 2017, les enquêteurs cherchent à déterminer si le ministre a pu favoriser son ancienne société dans le cadre de missions de santé publique confiées au privé et, le cas échéant, s'il a pu en retirer un bénéfice personnel. En juin 2020, plusieurs perquisitions avaient déjà été opérées par les agents de la DTPN au ministère de la Santé, au domicile du ministre et dans les sociétés de son groupe.