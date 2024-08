​ATTENTION ARNAQUE : Un faux site imite la page de Tahiti Infos pour vendre de la cryptomonnaie

Tahiti le 13 août 2024. Un site internet de cryptomonnaie a fabriqué trois fausses pages de Tahiti Infos pour orienter les internautes sur des plateformes non sécurisées de vente en ligne. Non, Moetai Brotherson, Gaston Floss et Mateata Maamaatuaiahutapu n'ont pas essayé de vous vendre de produits financiers miracles ces derniers jours dans nos colonnes.





Depuis lundi, trois fausses pages du site de Tahiti Infos circulent sur Facebook. Ces détournements sont l’œuvre d’un obscur site de trading en ligne, Nearest Edge, habitué aux pages fantômes aux contenus remplis par intelligence artificielle afin de rediriger en un clic seulement les internautes sur des contenus malfaisants, ce qu’on appelle des « scammers » en ligne.

Probablement hébergé en Russie ou en Afrique du sud à en croire les url de localisation, le site se contente de publier trois ersatz de pages, une interview de Moetai Brotherson, une interview de Gaston Floss (oui, sans le e) et une de l’ancienne directrice générale de TNTV, Mateata Maamaatuaiahutapu.





Les contenus, présents sur les réseaux sociaux et boostés financièrement, imitent une page de notre site, mais sont facilement identifiables comme des fake avec des propos incohérents des personnes sensées être interrogées, les nombreuses fautes de français, et des informations complètement fausses comme la présentation de France 24 comme une chaîne polynésienne, la présence de la journaliste Elise Lucet comme présentatrice polynésienne, ou encore des personnalités comme Teva Victor et Hinarere Taputu qui utiliseraient cette plateforme de cryptomonnaie pour se remplir les poches.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 13 Août 2024 à 11:30 | Lu 298 fois