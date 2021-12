​A vos marques, prêts, Parcoursup

Tahiti, le 23 décembre 2021 – Le site d’information Parcoursup.fr a ouvert mardi. Les candidats peuvent déjà consulter les offres de formation disponibles pour la rentrée scolaire de l’année 2022-23. Il leur sera possible de formuler leurs vœux à partir du 20 janvier.



La fin d’année approche à grands pas, mais la nouvelle année aussi. Une fois les fêtes de fin d’année terminées, les étudiants devront se replonger dans leurs cahiers. Pour les lycéens souhaitant poursuivre leurs études vers l’enseignement supérieur, le passage par la plateforme de Parcoursup est un incontournable. Le site de Parcoursup.fr est désormais ouvert à la consultation depuis mardi. Les étudiants pourront formuler leurs vœux dès le 20 janvier prochain.



Parcoursup, c’est quoi ?



Parcoursup constitue la plateforme internationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur et permet ainsi une démarche simplifiée. Tout étudiant, lycéen ou en recherche de réorientation, souhaitant s’inscrire, devra constituer un dossier puis formuler ses vœux sur Parcoursup. La plateforme présente plus de 19 500 formations supérieures et au moins 6 000 formations en apprentissage. Pour les personnes souhaitant reprendre leurs études, le module d’information et d’orientation Parcours+ est également disponible.

Les dates 20 janvier : Création de dossier et saisie de voeux

29 mars : Date limite de formulation de vœux

7 avril : Date limite de confirmation de vœux

2 juin - 15 juillet : Période de phase d’admission principale (réponse pour chaque vœux avant la date limite)

23 juin : Début de la phase complémentaire (ajout de nouveaux vœux auprès des formations ayant des places disponibles)



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 23 Décembre 2021 à 14:23 | Lu 219 fois