​À la découverte d’un autre peuple

Littérature - Les éditions Au vent des îles vient de sortir un ouvrage fascinant sur les créatures qui peuplent les fonds sous-marins polynésiens. Une découverte à ne pas rater.



Dans un milieu où règnent sans partage les ténèbres de la nuit, des pressions colossales et un froid uniforme, la vie a prospéré, foisonné et exploré d’innombrables stratégies de survie, de prédation et de reproduction défiant nos préjugés. Il est heureux pour une fois ne pas parler des fonds marins polynésiens que pour y évoquer les nodules polymétalliques censés s’y trouver et qui divisent État et Pays sur la question.



Peuples des abysses, le livre édité par deux photographes animaliers, Anthony Berberian et Fabien Michenet et paru aux éditions Au vent des îles, témoigne de la grande migration verticale de la faune marine issue des grandes profondeurs.



À l’occasion d’innombrables heures de plongées nocturnes sur plusieurs années, de centaines de kilomètres de dérive au large des îles de Polynésie et en réalisant des milliers de clichés en milieu naturel, Anthony Berberian et Fabien Michenet ont documenté un phénomène universel et méconnu, qui rythme la vie océanique depuis toujours.



L’ouvrage relate au travers de photographies inédites et spectaculaires cette aventure naturaliste et dévoile la réalité stupéfiante de la diversité océanique et abyssale. Au fil des rencontres imprévues avec ces animaux minuscules ou bien immenses, ces êtres transparents ou lumineux, ces monstres des grandes profondeurs, ces méduses létales et d’autres immortelles, ces animaux primordiaux vieux de centaines de millions d’années, bercés par les chants des baleines, en apesanteur, tous leurs sens ont été stimulés à l’extrême.



Cet ouvrage permettra aux lecteurs de se familiariser avec les phronimes, les différentes variétés de méduses, les céphalopodes aux formes étranges et bien d’autres surprises encore comme la larve de poisson pêcheur des abysses dont les adultes vivent à plus de 5 000 mètres de profondeur.



Anthony Berberian, médecin hospitalier et plongeur professionnel, a déjà publié dans de nombreux magazines, en France et ailleurs, et contribué à divers ouvrages de référence sur la biodiversité marine. Il a gagné le prestigieux concours international Wildlife Photographer of the Year.



Fabien Michenet, de son côté, chirurgien ORL et cervico-facial de formation, est lui aussi photographe sous-marin passionné par l’extraordinaire foisonnement de la vie subaquatique.



Le livre de 320 pages est à découvrir dès cette semaine en librairie.