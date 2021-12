​À Rangiroa, un nouveau médecin en attendant un centre médical

Rangiroa, le 19 décembre 2021 – Arrivée depuis peu sur l'île, la nouvelle taote de Rangiroa, Camille Metral, a été invitée à se présenter en début de semaine à l'ensemble du conseil municipal. L'occasion pour le maire Tahuhu Maraeura et le docteur François Laudon, chef de la subdivision santé des Tuamotu-Gambier de rappeler leurs souhaits de développer la santé de proximité.



Bien qu'elle ait déjà pris ses fonctions sur l'île de Rangiroa il y a quelque temps, la doctoresse Camille Metral n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer les élus. Ce petit rituel, cher aux îliens, a été rattrapé en début de semaine puisque la jeune diplômée de l'université de Bordeaux a été invitée à une séance du conseil municipal. À l'issue de ce dernier, elle s'est confiée sur son ressenti depuis son arrivée et sur son nouveau mode de vie qui ne lui était pas complètement étranger puisqu'elle avait effectué son dernier semestre de stage d'internat à l'hôpital de Raiatea où elle a exercé dans le service de maternité-pédiatrie. "A mon arrivée à Rangiroa, j'ai été très bien accueillie que ce soit du côté de Avatoru ou de Tiputa où les populations sont différentes et très sympathiques. J'ai pris mes fonctions juste après le départ du docteur itinérant, Yves Labar. Pour le moment, mon contrat courre sur un an et je veux voir comment je me sens sur l'île et auprès de la population avant de le prolonger contrat." a déclaré Camille Metral.

​Rangiroa, centre médical des Tuamotu-Gambier

Cette arrivée satisfait bien évidemment le maire, Tahuhu Maraeura : “Nous sommes très heureux d’avoir un nouveau taote, nous avions besoin d’un docteur. j’ai pour projet également qu' à Rangiroa, le poste de médecin soit doublé et que le centre médical des Tuamotu-Gambier soit basé ici. Tous les archipels disposent de leur centre sur une de leur île alors que pour nous, ce centre est basé à Tahiti.



Un projet qui semble avoir trouvé écho aux dires docteur François Laudon, chef subdivision santé des Tuamotu-Gambier : “Le sujet du devenir managérial de la santé dans les Tuamotu de l'Ouest a été discuté en séance plénière de l'assemblée de Polynésie, le 4 novembre. Un rapport sur les évacuations sanitaires inter-îles y a été présenté par Sylvana Puhetini et Eliane Tevahitua. Elles préconisent pour les Tuamotu-Gambier que les médecins affectés au dispensaire Tuamotu-Gambier de Papeete soient réaffectés dans les atolls. Les représentants Paumotu à l’assemblée, dont Teina Maraeura, ont demandé au ministère de la Santé de développer la santé de proximité, et de doubler les postes médicaux de Rangiroa, Makemo, Hao, Fakarava et Rikitea. Le ministre Jacque Raynal a répondu à Teina que ce projet prendrait corps d'abord à Rangiroa fin 2022."



"Lors du dernier conseil municipal, le 13 décembre, le tāvana a demandé des informations complémentaires sur ce pôle de santé. Les deux médecins de Rangiroa gèreront fin 2022 la santé dans la zone régionale couvrant les atolls de Rairoa, Makatea, Mataiva, Tiputa, Manihi, Ahe, Takaroa et Takapoto. À Rangiroa, les médecins assureront les consultations quotidiennes, les astreintes du soir et du week-end et, en plus, la téléconsultation pour les autres atolls reliés par la valise de télémédecine comme celle installée actuellement à Makatea. Les médecins se déplaceront en mission une semaine par mois vers les autres atolls", a précisé François Laudon.



En attendant la mise en place de ce dispositif pour la fin de l'année prochaine, la commune de Rangiroa devrait accueillir dès le 1er janvier une infirmière qui sera basée sur Tiputa.

Rédigé par Matuah le Dimanche 19 Décembre 2021 à 10:18 | Lu 1511 fois