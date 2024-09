​8e édition de Gener’action au motu Ovini à Faa’a

Tahiti, le 2 septembre 2024 – La 8e édition de Gener’action, organisée ce week-end par la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), a rassemblé plus de 380 jeunes au motu Ovini à Faa’a.



Pour la 8e édition de Gener’action, plus de 380 jeunes se sont réunis ce week-end au motu Ovini à Faa’a. Accompagnés de leur référent de quartier, ils ont ainsi pu participer à différents ateliers de sensibilisation, de prévention et d’information, mais également à de nombreuses activités sportives et de détente. La thématique de la journée était “l’harmonie dans la diversité”, explique Teiva Shan, directeur de Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), organisatrice de l’événement.



L’objectif, “permettre à chacun de mieux appréhender le vivre-ensemble”, poursuit-il. “Par exemple, nous avions un atelier tenu par des personnes en situation de handicap, un atelier animé par l’association Cousins Cousines ou encore un autre tenu par des matahiapo de Faa’a. Le but : mettre en avant la diversité de notre communauté afin de permettre à tous, et à nos jeunes particulièrement, de mieux appréhender l’autre quel qu’il soit. Tout cela afin de transmettre un message d’empathie, de respect et de tolérance. Vous savez, les mots ‘Ia ora na e maeva’ ont du sens et nous nous devons de nous saluer et nous respecter car ce sont nos valeurs polynésiennes”, souligne-t-il.



Cet événement a été organisé en partenariat avec la commune de Faa’a, les services et établissements de l’État et du Pays, mais également avec le soutien du tissu associatif. “Une action coordonnée et fédérée avec tous et cela est aussi une formable réussite pour le bien de nos jeunes”, conclut Teiva Shan. La 9e édition de Gener’action se tiendra en octobre à Papeete.